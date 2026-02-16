Δένδιας: Εμβληματική ιστορικός με τεράστιο έργο και διεθνή ακτινοβολία η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε εμβληματική Ιστορικός, με τεράστιο έργο και διεθνή ακτινοβολία, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του για την απώλεια της σπουδαίας ακαδημαϊκού.

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τονίζει πως «με τη γνώση και την αφοσίωσή της, ανέδειξε τη Βυζαντινή Περίοδο και συνέβαλε καθοριστικά στο να φωτιστεί ως αναπόσπαστο και λαμπρό κεφάλαιο της πορείας του Ελληνισμού μέσα στους αιώνες».

«Την αποχαιρετάμε με ευγνωμοσύνη», κλείνει το συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Δένδιας.