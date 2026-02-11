Δένδιας: «Επιταγή επιβίωσης ο εξοπλισμός της χώρας, προβολή ισχύος από την Τουρκία»

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για την ελληνική αποτρεπτική ισχύ.

Μιλώντας στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής των Capital.gr και Forbes Greece, ο κ. Δένδιας παρουσίασε τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, με «αιχμή του δόρατος» την Ατζέντα 2030.

«Δεν είμαστε Λουξεμβούργο»

Ο Υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως η Ελλάδα είναι «αιχμάλωτη της γεωγραφίας και δεν βρίσκεται στη γεωγραφική θέση του Λουξεμβούργου». Υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται μόνο στη στάση απέναντι στην Τουρκία, αλλά πρέπει να παρακολουθεί τις κοσμοϊστορικές αλλαγές, όπως τη μετατόπιση του παγκόσμιου κέντρου ισχύος προς τον Ινδο-Ειρηνικό.

«Η ψευδαίσθηση μιας διαρκούς ειρήνης κατέρρευσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει πλέον να αναπτύξει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες κάτω από μια κοινή πολιτική, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στην «ομπρέλα» των ΗΠΑ.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα 5 επίπεδα άμυνας

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η «Ασπίδα του Αχιλλέα», η νέα φιλοσοφία που μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από ένα απλό σύνολο οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Η νέα αυτή δομή αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα: Ξηρά, Θάλασσα, Αέρας, Κυβερνοχώρος, Διάστημα.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη μνεία στο σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το πρώτο ελληνικό αντί-drone σύστημα της ΕΑΒ που δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, χαρακτηρίζοντάς το ως μια επιτυχία που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη.

«Η έμφαση, λοιπόν, δεν δίνεται μόνο στην απόκτηση νέων πλατφορμών, όπως οι Belharra ή τα F-35, αλλά στην ανάπτυξη ενός πλήρους οικοσυστήματος» είπε ο κ. Δένδιας.

«Επιταγή επιβίωσης ο εξοπλισμός της χώρας»

Στο διπλωματικό πεδίο, ο κ. Δένδιας ανέδειξε τη στρατηγική εμβάθυνση των σχέσεων με παραδοσιακούς και νέους συμμάχους. Μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ινδία, χαρακτήρισε τη χώρα ως μια «ανερχόμενη υπερδύναμη» με κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια.

Όσον αφορά την Τουρκία, ο Υπουργός ήταν σαφής: Η Ελλάδα δεν επιδιώκει τον αποκλεισμό, αλλά τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, η προβολή ισχύος της Άγκυρας από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη επιβάλλει μια Ελλάδα ισχυρή, που εξοπλίζεται όχι από «μιλιταρισμό», αλλά ως επιταγή επιβίωσης.