Δένδιας για ΕΛΚΑΚ: «Η καινοτομία τρέχει πιο γρήγορα από το κράτος - Να κόψουμε τις κόκκινες λωρίδες»

Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Όπως εξήγησε, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία ξεπερνά πλέον κατά πολύ τους χρόνους του δημόσιου τομέα και των θεσμικών διαδικασιών, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και την επιχειρησιακή αξιοποίηση.

«Ήρθε η ώρα να τρέξει, να τρέξει. Διότι ο χρόνος που οι διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο χρειάζονται είναι ευρύτερες χρονικά από τον χρόνο εξέλιξης της καινοτομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή πρωτοτύπων, η τεχνολογία έχει ήδη προχωρήσει σε επόμενη γενιά λύσεων.

Ο Νίκος Δένδιας στο ΕΛΚΑΚ/Eurokinissi

Ο υπουργός έδωσε ως παράδειγμα τα αυτόνομα συστήματα στη θάλασσα. Όπως σημείωσε: «Προκηρύσσουμε επί τη βάσει επιχειρησιακών αναγκών, να μας δώσει το σύστημα καινοτομίας ένα αυτόνομο σκάφος στη θάλασσα, τηλεκατευθυνόμενο, το οποίο μπορεί είτε να ανιχνεύσει με κάμερα είτε να στοχοποιήσει και να προσβάλει με εκρηκτικά και ραντάρ. Μέχρι να παραλάβουμε το πρωτότυπο, η καινοτομία έχει φτάσει στα αυτόνομα κινούμενα με Τεχνητή Νοημοσύνη και χωρίς τηλεκατεύθυνση. Άρα, εμείς θα παραλάβουμε περίπου μετά από 18 μήνες κάτι που πια η τεχνολογία το έχει ξεπεράσει».

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικών αλλαγών και ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προμηθειών και ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών.

«Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε και είναι ώρα να τα κάνουμε. Και ο μέγας φόβος μου είναι – και το είπα πριν – ότι ακριβώς επειδή μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, που είναι πάντοτε προεκλογική περίοδος, το κλίμα οξύτητας που πάντα υπάρχει θα εμποδίζει την εθνική συναίνεση και την εθνική κατανόηση της υπαρξιακής ανάγκης. Αλλά εδώ πρέπει να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί» είπε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας στο ΕΛΚΑΚ/Eurokinissi

Παράλληλα, τόνισε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ζητήει από τα πολιτικά κόμματα τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για τις απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία «ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά» όπως υπογράμμιοσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Διότι, ξέρετε, δεν μπορώ να σας το κρύψω, το ξέρετε, αλλά πρέπει να το πω. Η χώρα αντιμετωπίζει απειλή. Δεν λειτουργούμε εν κενώ και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την απειλή, η οποία κινείται ταχύτατα».

Δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής

Κλείνοντας, έκανε λόγο για την ανάγκη αξιοποίησης του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού μέσω δομών όπως το ΕΛΚΑΚ, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία συμβουλευτικού “mentoring committee” από Έλληνες επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, που θα στηρίζουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων.

Ο Νίκος Δένδιας στο ΕΛΚΑΚ/Eurokinissi

«Η τεχνολογία είναι το μεγάλο μας αβαντάζ… Άρα πρέπει να κόψουμε τις “κόκκινες λωρίδες” που δεν μας αφήνουν να τρέξουμε» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος αποτελεί, όπως είπε, «υπαρξιακή ανάγκη» για την εθνική άμυνα.