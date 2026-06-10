Πολιτική Νίκος Δένδιας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γερμανικές Αποζημιώσεις

Δένδιας για Σφαγή του Διστόμου: Διατηρούμε στο ακέραιο τις αξιώσεις για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Ηχηρό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας ανήμερα της θλιβερής επετείου.

Ο Νίκος Δένδιας / Φωτ.: Eurokinissi
Ο Νίκος Δένδιας / Φωτ.: Eurokinissi
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

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«Η Σφαγή του Διστόμου στις 10/6/1944 ήταν ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα κατά αμάχων που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο X.

«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων -ανάμεσα στα οποία έγκυες και βρέφη- και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, ως ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές».

Τέλος, όπως σημείωσε: «Χρέος μας είναι επίσης η διατήρηση στο ακέραιο των αξιώσεων της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου».

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Πολιτική Νίκος Δένδιας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γερμανικές Αποζημιώσεις

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