Δένδιας για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή: Το όραμά του επίκαιρο όσο ποτέ

Μήνυμα για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή απηύθυνε μέσω των social media, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ισχυρό αποτύπωμα που άφησε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου και σημείωσε πως το όραμά του παραμένει πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη.

Ειδικότερα, έγραψε:

«28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, που απεκατάστησε την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, εστίασε στην οικονομική πρόοδο με απαραίτητο το κοινωνικό πρόσημο και κατέστησε την Ελλάδα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.



Το όραμά του παραμένει πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη και επίκαιρο όσο ποτέ: Εθνική ομοψυχία και στρατηγική ευρύτατου ορίζοντα για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα. Με ισχυρή άμυνα και διευρυμένες συμμαχίες, οικονομική ανάπτυξη για όλους με μέριμνα για τους ασθενέστερους και σεβασμό στο Κράτος Δικαίου».