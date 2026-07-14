Δένδιας: Με περηφάνεια οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρέλασαν ξανά στο Παρίσι, 107 χρόνια μετά

Με αφορμή την συμμετοχή του λόχου τιμών του ΓΕΕΘΑ στη μεγαλειώδη παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας την 14η Ιουλίου, ο Νίκος Δένδιας προχώρησε σε μια ανάρτηση με την οποία αναδεικνύει την σημασία της παρουσίας των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων στην «γιορτή» του Παρισιού, μετά από 107 χρόνια!

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, το πεζοπόρο τμήμα του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ «παρέλασε με περηφάνεια» ενώ στάθηκε στο γεγονός πως η ελληνική παρουσία «συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«107 χρόνια μετά την παρέλαση του ελληνικού αγήματος στην Αψίδα του Θριάμβου, για τη νίκη των Συμμάχων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν και πάλι το "παρών" στο Παρίσι για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Με υπερηφάνεια παρέλασε πεζοπόρο τμήμα του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ, ενώ στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας πέταξε ζεύγος μαχητικών Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Μια παρουσία που συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια, στην προστασία των αξιών της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Γαλλίας».