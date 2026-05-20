Δένδιας για Τουρκία: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών

Σαφείς αποστάσεις από τη λογική των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά πήρε για μία ακόμη φορά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εν μέσω της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο με το λεγόμενο νομοθέτημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ εάν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω έναν διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Η Τουρκία έχει πολλές φορές την τάση να διαρρέει πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.



Εάν όμως είναι πραγματικό, τότε είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό και η λέξη ενοχλητικό δεν υποδηλώνει την πραγματικότητα», είπε ο κ. Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ερωτηθείς για το εάν Ελλάδα και Τουρκία ενδέχεται να επιστρέψουν σε κατάσταση επιχειρησιακής κρίσης, ο κ. Δένδιας «έδειξε» την Άγκυρα:

«Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία. Άρα, καθόσον αφορά εμάς, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εάν η Τουρκία επιλέξει μια τέτοια πορεία, η χώρα είναι υποχρεωμένη βάσει του συντάγματος της να υπερασπίσει και τα σύνορά της και τα δικαιώματά της».

Ως προς τους Patriot και την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να επιστρέψουν από την Κάρπαθο στις βάσεις τους, ο κ. Δένδιας αποσύνδεσε την απόφαση αυτή από το μέτωπο των ελληνοτουρκικών.

«Δεν πήγαν να καλύψουν την απειλή από την Τουρκία. Πήγαν να καλύψουν την ιρανική απειλή. Αν χρειαζόταν patriot εκεί για την τουρκική απειλή, τόσα χρόνια που τους έχουμε, κάποια ελληνική κυβέρνηση, κάποιο Γενικό Επιτελείο θα τους είχε τοποθετήσει σε κάποιο νησί του ανατολικού Αιγαίου. Δεν υπάρχει πλέον ισχυρή απειλή. Δεν έχει υπάρξει εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Άρα δεν υπάρχει επιχειρησιακός λόγος έκθεσής τους στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν παρουσιαστεί εκ νέου , θα τοποθετηθούν εκεί που υπάρχει το εθνικό συμφέρον» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.



«Η Ουκρανία οφείλει μεγάλη συγγνώμη για το drone»

Ο κ. Δένδιας αναφερόμενος στο drone της Λευκάδας, επανέλαβε πως είναι ουκρανικό «χωρίς την παραμικρή αμφιβολία», όπως σημείωσε και κάλεσε το Κίεβο να ζητήσει συγγνώμη και να παράσχει διαβεβαίωσεις πως κάτι αντίστοιχο δεν θα ξανασυμβεί στην περιοχή.

«Η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης, ξέρουμε ποιος τύπος είναι, που κατασκευάστηκε, τι έκανε τι έρανε, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Και εξήγησα στη Σύνοδο, αν οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο που κατέβαινε από τη Βενετία το χτυπούσε αυτό το drone, το κρουαζιερόπλοιο θα πήγαινε στον πάτο. Πόσους νεκρούς θα είχαμε θρηνήσει και πόσο επιτρεπτό είναι αυτό το πράγμα στη Μεσόγειο. Από που και ως που, ο οιοσδήποτε, ανεξαρτήτου από την ανάγκη να υπερασπίσει την πατρίδα του, εμείς οι Έλληνες το καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό, μπορεί να θέτει σε διακινδύνευση τη ζωή αθώων ανθρώπων πέρα του θεάτρου αυτού του πολέμου επειδή θεωρεί ότι αυτό εξυπηρετεί οποιαδήποτε στρατηγικό σχεδιασμό. Ήταν παντελώς απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Και πρέπει να είμαστε κάθετοι και απόλυτοι, εμείς και όλες οι άλλες χώρες της Μεσογείου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.