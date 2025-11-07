Δένδιας για Τουρκία και SAFE: Γραφειοκράτες και νομπελίστες στις Βρυξέλλες, δεν ξέρουν τι γράφουν

Με την 30ή Νοεμβρίου να είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του εθνικού επενδυτικού σχεδίου για τη χρηματοδότηση ύψους 787,67 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος SAFE, στην εμπλοκή της Άγκυρας στον ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, με τον Νίκο Δένδια να αφήνει αιχμές προς τις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στο 6ο “OT Forum” που διοργανώνει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «η Τουρκία πρέπει μόνον υπό πολύ αυστηρούς όρους να είναι μέρος των θεμελίων της άμυνας της Ευρώπης». Όπως χαρακτηριστικά είπε, στη συζήτηση για τη συμμετοχή της γειτονικής χώρας σε προγράμματα του SAFE πρέπει να τεθεί «ένα απλο αξιακό ερώτημα: η Τουρκία συμμερίζεται τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μετέχει εξ ορισμού στα θεμέλια της υπεράσπισής τους;».

Υπογραμμίζοντας πως στα αμυντικά προγράμματα με απλή συμμετοχή της τάξης του 30%-35% «οι πόρτες είναι πολύ πιο ανοιχτές», ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε πολύπλοκο τον κανονισμό SAFE, γεγονός που επιδέχεται ερμηνείες.

«Οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών έχουν γίνει οι νομπελίστες στη δυνατότητα να γράφουν πράγματα που τα καταλαβαίνουν μόνον αυτοί και τα ερμηνεύουν μόνο αυτοί. Έχω καθίσει ώρες πάνω από το κείμενο του κανονισμού SAFE. Εάν μιλάμε λοιπόν για τα προϊόντα κατά 100%, έχει δεσμευτεί η Επιτροπή ότι η σύμβαση αυτή θα έρθει να ψηφιστεί με ομοφωνία και όχι με τους κανόνες του «trade», δηλαδή με απλή πλειοψηφία. Εάν τηρήσει τη δέσμευσή της, που δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν θα την τηρήσει, θα είναι απαράδεκτο, τότε υπάρχει δυνατότητα της Ελλάδας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.