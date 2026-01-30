Δένδιας για τουρκικές Navtex: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να τις πάρει στα σοβαρά, είναι εκτός πλαισίου»

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις τουρκικές Navtex, είναι εκτός πλαισίου και αυτό το ξέρει καλά και η γειτονική χώρα», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, μετά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας με τις «επ΄αόριστον» ναυτικές προειδοποιήσεις στο Αιγαίο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, αναφέρθηκε σε λόγους εσωτερικής πολιτικής, τονίζοντας πως «σε επίπεδο Δικαίου, οι Navtex δεν έχουν καμία έννοια».

Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε ότι η νέα αυτή προκλητική ενέργεια «δεν βοηθά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να θεωρήσει ότι οι τουρκικές Navtex παράγουν οποιοδήποτε δεσμευτικό αποτέλεσμα στην πράξη, ούτε να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Άγκυρα να τις εμφανίσει ως επιβαλλόμενες στην πράξη.

Αναφερόμενος στις νέες φρεγάτες, τα μαχητικά Rafale και τη συνολική αλλαγή του αμυντικού δόγματος, τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία «ενός σύγχρονου και αξιόμαχου στρατεύματος», ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.



Όπως υπογράμμισε, «είναι υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων να μπορούν να αποτρέψουν τις απειλές και να επιτρέψουν στη χώρα να ασκήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», όπως αυτά προσδιορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος συνδέεται άμεσα με κρίσιμα ζητήματα εθνικής στρατηγικής, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων, η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο και η πόντιση καλωδίων.



Ο Νίκος Δένδιας ήταν κατηγορηματικός ως προς το εύρος των δικαιωμάτων της χώρας, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα έχει έως 12 ναυτικά μίλια, δεν έχει έως 5, δεν έχει έως 30». Όπως σημείωσε, πρόκειται για «στενό δικαίωμα κυριαρχίας», το οποίο η χώρα διατηρεί ακέραιο, όπως όλες οι χώρες του πλανήτη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος αποτελεί κυρίαρχη απόφαση της ελληνικής πολιτείας. «Η ίδια η Ελλάδα θα αποφασίσει τι θα κάνει, πότε θα το κάνει και πώς θα το κάνει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται «επί τη βάσει του εθνικού συμφέροντος και της ευρύτερης κατάστασης».