Δένδιας για Βάγια Νέστορα: «Τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν διχασμός και τυφλή βία»
Συγκλονισμένος δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας από την απώλεια της μητέρας του στελέχους της ΝΔ.
Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, συγκλονίζει όλους μας, τονίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Όπως σημειώνει ο υπουργός, «αποτελεί μία ακόμη τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία και αναδεικνύει την ανάγκη να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ομαλότητα από τους πάσης φύσεως εχθρούς της».
Τέλος, ο Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά» του στην Αφροδίτη Νέστορα, στον πατέρα της και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της για την αδόκητη απώλεια.