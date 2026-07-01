Δένδιας για Βάγια Νέστορα: «Τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν διχασμός και τυφλή βία»

Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, συγκλονίζει όλους μας, τονίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως σημειώνει ο υπουργός, «αποτελεί μία ακόμη τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία και αναδεικνύει την ανάγκη να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ομαλότητα από τους πάσης φύσεως εχθρούς της».

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά» του στην Αφροδίτη Νέστορα, στον πατέρα της και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της για την αδόκητη απώλεια.