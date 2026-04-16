Δένδιας: Η ελληνική παρουσία στο Κόσοβο εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας στα Βαλκάνια

Τη σημασία της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ανέδειξε κατά τον χαιρετισμό προς τα στελέχη της Ελληνικής Δύναμης Κοσόβου (ΕΛΔΥΚΟ) ο Νίκος Δένδιας.

Ξεκινώντας με την ευχή «Χριστός Ανέστη», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στον συμβολισμό της Ανάστασης, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψή του στο Κόσοβο δεν έχει μόνο εορταστικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό πολιτικό και στρατηγικό περιεχόμενο.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα διαχρονικά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σταθερή εθνική γραμμή, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και πολιτικές ηγεσίες.

Παράλληλα, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών δυνάμεων που συμμετέχουν στη διεθνή αποστολή στο Κόσοβο, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

«Η ασφάλεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια συγκεκριμένη αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ειρήνη διασφαλίζεται μέσα από επαγγελματισμό, σοβαρότητα και αξιόπιστη παρουσία στο πεδίο.

«Θεωρούμε ότι η σταθερότητα, η ειρήνη στα Βαλκάνια έχει απαραίτητη προϋπόθεση την είσοδο των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, όμως, εδώ κάνετε κάτι το πολύ πιο σημαντικό ακόμη. Επιτρέπετε με την παρουσία σας να υπάρχει ασφάλεια, να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει σταθερότητα, κάτι το οποίο είναι απόλυτα απαραίτητο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για το έργο τους και τα κάλεσε να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και πειθαρχία, προβάλλοντας τις αξίες της Ελλάδας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.