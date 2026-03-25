Δένδιας μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται»
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας αλλάζουν ριζικά πρόσωπο, με νέα οπλικά συστήματα, σύγχρονη φιλοσοφία επιχειρήσεων, drones και antidrone, αλλά και αναβαθμισμένους πυραύλους, η χώρα ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών και προστατεύει τον Ελληνισμό παντού, όπως φάνηκε και στην Κύπρο.
Αυτό επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Φιλοξενούμε σήμερα με χαρά τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα. Η μέρα αυτή είναι σημαντική για τη Χριστιανοσύνη, αλλά και για τον Ελληνισμό, ως επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας».
Ο Κύπριος υπουργός υπογράμμισε ότι η 25η Μαρτίου αποτελεί «κορυφαία ημέρα υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό». Πρόσθεσε: «Τιμούμε τους προγόνους μας ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η ελληνική εθνική παλιγγενεσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για φιλελεύθερα κινήματα σε όλο τον κόσμο».
Παράλληλα, ο Βασίλης Πάλμας ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη, επισημαίνοντας την παρουσία ελληνικών οπλικών συστημάτων σε αέρα και θάλασσα, ώστε να διασφαλιστεί η κυριαρχία της Κύπρου.
«Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην ειρήνη και την ανθρωπιστική δράση στην περιοχή», κατέληξε ο Κύπριος υπουργός.