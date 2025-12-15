Δένδιας: «Να στηριχθεί η μεσαία τάξη - Να θωρακιστεί η πατρίδα για να αποτρέψουμε κάθε απειλή»

Μηνύματα προς πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε από βήματος Ολομέλειας ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας πως «η πατρίδα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε δυνητική απειλή ώστε να μπορεί να την αποτρέψει και να μπορεί να την αποτρέψει μόνη της, καθώς αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργού Άμυνας».

Αναφερόμενος στην «υπαρκτή» απειλή εκ μέρους της Τουρκίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε πως «τα 7 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού είναι απέναντι σε μια εκδηλωθείσα απειλή η οποία είναι πληθυσμιακά 9 φορές μεγαλύτερη, με 28,7 δισ. ευρώ δαπάνες, επομένως πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν πολλαπλάσιο προϋπολογισμό. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, το τίμημα για να μπορεί η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός να αποφασίζει αυτόνομα το μέλλον του», όπως διαμήνυσε.

«Πρέπει να στηριχθεί η μεσαία τάξη»

Την ίδια στιγμή, με φόντο τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως η μεσαία τάξη χρειάζεται στήριξη.

«Πρέπει να στηρίξουμε τα στελέχη μας. Ευρύτερα ως κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στις 8/1 το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στα στελέχη, ο υπουργός έκανε λόγο για μεσοσταθμική αύξηση από 13 έως 24%, ενημερώνοντας πως το νομοσχέδιο που αλλάζει το χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να ψηφιστεί στις 8 Ιανουαρίου.

«Ελπίζω το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Ιανουαρίου, θα έχει όμως αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά ανακριβή, σας ξεκαθαρίζω πως κάθε στέλεχος θα παίρνει έως τη τελευταία ημέρα υπηρεσίας περισσότερο μισθό, μεγαλύτερη σύνταξη, μεγαλύτερο εφάπαξ», ανέφερε και μάλιστα δεσμεύτηκε πως αυτός ο «ενάρετος» κύκλος θα συνεχίσει, καθώς οι επιπλέον εξοικονομήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον αυξήσεων».

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ, ενημερώνοντας πως μέχρι το τέλος του ‘26 θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες 1000 κατοικίες στελεχών.

Όσον αφορά στις δαπάνες για την «Ατζέντα 2030», τόνισε πως κινούνται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που χορηγείται στο υπουργείο «με ιερή προσήλωση και αυστηρότητα».

«Οικονομικά αδύναμη χώρα δεν μπορεί να είναι εθνικά ισχυρή. Τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία του ‘10 δεν μπορούν να επαναληφθούν», ανέφερε.

«Τίποτα στο SAFE δεν έχει λήξει, αυτή τη στιγμή είναι ένα μάτριξ δυνατότητων»

Ο υπουργός απάντησε στην κριτική μέρους της αντιπολίτευσης για το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας πως ουδέποτε ζητήθηκε από την Ελλάδα επανυποβολή του σχεδίου και κάνοντας λόγο για «εμμονή» στο να βρεθεί λάθος.



Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε μάλιστα το SAFE ως «ένα μάτριξ δυνατότητων». Όπως σημείωσε: «δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δάνειο. Η χώρα πρότεινε προγράμματα που υπάρχουν ήδη στο εξοπλιστικό της πρόγραμμα και ο λόγος που ανέβηκε σχεδόν στα 3 δισ. είναι γιατί ως χώρα προτείναμε εναλλακτικές. Τίποτα στο SAFE δεν έχει λήξει ακόμη. Για την ώρα, είναι ένα μάτριξ δυνατοτήτων».



Παρακαλώ τα κόμματα να ψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες



Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. «Παρακαλώ όλα τα κόμματα να ψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες», ανέφερε, τονίζοντας πως επιδιώκει την εθνική συναίνεση και δεσμευόμενος πως βρίσκεται στη διάθεση της αντιπολίτευσης, προκειμένου εάν υπάρχει οποιαδήποτε «κενό ενημέρωσης», αυτό να καλυφθεί.



Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είχε καταγγείλει έλλειμμα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στα εξοπλιστικά, ενώ είχε υποστηρίξει πως το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις «ακυρώνει τη σταδιοδρομία των στελεχών και πλήττει το ηθικό τους».



Σημειωτέον, πως σε άλλο σημείο, ο Νίκος Δένδιας, σχολιάζοντας σχετικούς υπαινιγμούς του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Άκουσα ξανά από τον κύριο Βελόπουλο ότι δεν συνομιλώ με τον πρωθυπουργό. Έχω συνηθίσει να ακούω ότι δεν συνανταλαμβανόμαστε. Μετά από 6,5 χρόνια, έχω πάψει να απαντώ, γιατί δεν έχω καινούργιες απαντήσεις να προσκομίσω».