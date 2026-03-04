Δένδιας: Οι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 θωρακίζουν την Κύπρο - Πανέτοιμο το πλήρωμα του «Κίμωνα»

«Η παρουσία των τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών μπορούν να παράσχουν εξαιρετική προστασία στην Κύπρο» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με την ελληνική αποστολή μετά τις εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, ο υπουργός, μιλώντας στον Alpha, αναφορικά με τη ετοιμότητα του πληρώματος επεσήμανε ότι: «Ξέρουν καλά το πλοίο τους, το έχουν μάθει. Το πλοίο δεν ενταχθεί εντελώς επιχειρησιακά, έχει μια δυσκολία να επικοινωνήσουν με άλλα συστήματα του στόλου. Το πλοίο ως μονάδα είναι έτοιμο πλήρως, έχουν κάνει βολές στη Γαλλία, αλλά με βλήματα βολών.

Σε ερώτηση αν η ελληνική παρουσία στην Κύπρο ίσως φέρει δυσανασχέτηση στην Τουρκία απάντησε: «Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπιστεί τους πολίτες της και στην Κύπρο ξεκαθάρισα ότι η παρουσία και των ελληνικών αεροπλάνων και πλοίων είναι για το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αναφέρθηκα μόνο στους ελληνοκύπριους, και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για το σύνολο. Εμείς προσφέρουμε μια συνολική υπηρεσία και είμαστε περήφανοι για αυτό και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας».

Σε τουρκικές αναφορές ότι θα έπρεπε και η γείτονος χώρας να αναπτύξει δυνάμεις στην Κύπρο, τόνισε: «Αν δε απατώμαι η Χεζμπολάχ είναι αρκετά κοντά στην τουρκική ηγεσία και η Μουσουλμανική Αδελφότητα που είναι αδελφός οργανισμός της Χεζμπολάχ, έχει μια πολύ ελεύθερη δραστηριότητα μέσα στην Τουρκία, οπότε από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία αυτόν που θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει;».

Απαντώντας στα όσα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ότι δηλαδή ιρανικό drone σήμερα είχε κατεύθυνση τη Σούδα και όχι την Κύπρο, υπογράμμισε: «Νομίζω δεν υπάρχει απειλή για την Κρήτη και την Ελλάδα. Είναι στα όρια του βεληνεκούς (του Ιράν), αλλά τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα είναι τέτοια που δεν το επιτρέπουν. Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε. Βλέπουμε τους στόχους των πυραύλων που ξεκινούν είτε από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ είτε από το Ιράν και αν κατευθύνονται είτε προς την Κρήτη είτε προς την Κύπρο, αλλά δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο».

Όπως ανέφερε, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στην Κάρπαθο, ενώ πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. «Έχουν αναπτυχθεί συστήματα και στην Κρήτη και αλλού. Ήδη έχουμε φροντίσει να υπάρχουν και στην Κάρπαθο. Η χώρα μας είναι προστατευμένη» είπε, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα έχουν ενισχυθεί συνολικά και διαβεβαιώνοντας ότι «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».