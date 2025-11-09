Πολιτική Νίκος Δένδιας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Δένδιας: Ουκρανία και Τείχος Λευκωσίας δείχνουν ότι η ελπίδα του 1989 ήταν πλάνη - Πρέπει να αλλάξει

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, καθώς σαν σήμερα σημειώθηκε η πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi
Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η οποία σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1989.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει: «Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στις 9/11/1989, δημιούργησε την πλάνη ότι θα ζούσαν έκτοτε όλοι οι πολίτες της ηπείρου μας σε μια ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη».

Όμως ο υπουργός υπογραμμίζει πως «η Ουκρανία σήμερα και το Τείχος της Λευκωσίας, που εξακολουθεί να διαιρεί την πρωτεύουσα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για πλάνη».

Και καταλήγει στην ανάρτησή του επισημαίνοντας πως «αυτό πρέπει να αλλάξει».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Νίκος Δένδιας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader