Δένδιας στο εργοστάσιο παραγωγής drones στη Μαλακάσα: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» εκτείνεται παντού

Στην τελετή θεμελίωσης του 309 Εργοστασίου Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων, στη Μαλακάσα Αττικής, παρέστη σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.



Παρόντες στην τελετή ήταν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ και Ανώτατοι Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Eurokinissi

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Eurokinissi

«Δεν έχω δει άλλο Στρατό που να έχει αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα»

Ο κ. Δένδιας σε χαιρετισμό που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της τελετής, ανέφερε:



«Είναι μεγάλη μου τιμή, πρέπει να σας πω όμως πολύ περισσότερο, μεγάλη μου χαρά που παρίσταμαι στη σημερινή εκδήλωση.



Όπως μαζί έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, η «Ατζέντα 2030» είναι μια ολιστική αρχιτεκτονική προστασίας της Πατρίδας μας.



Με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, την «Ασπίδα του Αχιλλέα», που εκτείνεται στη θάλασσα, στη στεριά, στον αέρα, αλλά πλέον και στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα. Και έχει μια βασική αντίληψη, μια βασική παράμετρο: την αλλαγή των πάντων όπως τα ξέραμε. Αυτό σηματοδοτεί και η σημερινή τελετή.



Τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και τα Συστήματα Αντιμετώπισης των Μη Επανδρωμένων, δηλαδή τα αντι-drones, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων.



Τα Αυτόνομα Συστήματα στον αέρα, στη θάλασσα στη στεριά, αποτελούν το οργανικό στοιχείο του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σε όλο το φάσμα των αποστολών. Θα ήθελα να σας σημειώσω ότι στο προχθεσινό περιστατικό πτώσης αμερικανικού ελικοπτέρου στα Στενά του Ορμούζ η διάσωση έγινε από Μη Επανδρωμένο.



Επίσης, τα Μη Επανδρωμένα έχουν να κάνουν με την επιτήρηση, την αναγνώριση, την προστασία των υποδομών, την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών και βεβαίως, τη μεταφορά δεδομένων και συνακόλουθα την προσβολή στόχων με ακρίβεια.



Κι εμείς, μια χώρα που έχει δεχθεί απειλή, που έχει εν ενεργεία απειλή εναντίον της, δεν έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί παθητικά τα τεκταινόμενα. Πρέπει να συμμετέχουμε, και πρέπει να συμμετέχουμε όχι μόνο ως αγοραστές και ως χρήστες Συστημάτων, χωρίς να έχει σημασία πόσο καλοί είμαστε σε αυτό. Πρέπει να συμμετέχουμε ως χώρα που παράγει, σχεδιάζει, εξελίσσει. Και είναι ένας από τους σαφείς στόχους της, τους διακηρυγμένους στόχους της «Ατζέντας 2030»: H δημιουργία εγχώριας παραγωγικής δυνατότητας, και μάλιστα ειδικά σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα για την αποτροπή και την επιχειρησιακή μας αυτονομία.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Eurokinissi

Τα αποτελέσματα είναι ορατά και είναι μετρήσιμα, γιατί η αρχή έχει γίνει ήδη.



Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το 306 Εργοστάσιο Βάσης και 316 Εργοστάσιο Βάσης έχουν τη δυνατότητα να παράξουν σήμερα που συζητάμε, δηλαδή σε ένα διάστημα 2 ετών, 4.000 FPV, drones κατηγορίας 1.



Και μάλιστα, με την προσθήκη 6 Κινητών Μονάδων Παραγωγής, η ικανότητα αυτή, η δυνατότητα αυτή, αποκτά διασπορά, ευελιξία, επιχειρησιακό βάθος, δυνατότητα των Διοικητών των Σχηματισμών να αποφασίζουν τι ακριβώς χρειάζονται, να προσαρμόζουν το λογισμικό, το software, στις απόλυτες επιχειρησιακές ανάγκες σε πολύ σύντομο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται η τεράστια διαδικασία της λήψης άδειας, της εντολής, της ανάλυσης από τα Γενικά Επιτελεία ή την πολιτική ηγεσία.



Εδώ καινοτομούμε. Οφείλω να σας πω ότι δεν έχω δει άλλο Στρατό που να έχει αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, να εντάξουμε τη δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής στις ίδιες τις Μονάδες μας, να αποκεντρώσουμε τις δυνατότητές μας. Και βέβαια, για την ώρα το κάνουμε στον Στρατό, αλλά ελπίζω πολύ σύντομα να το κάνουμε και στο Ναυτικό και στην Αεροπορία.



Και θέλω να σημειώσω, σε ακολουθία της σημερινής τελετής θεμελίωσης, θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες δύο ακόμα τελετές: Τα εγκαίνια της Σχολής Unmanned της Αεροπορίας στην Τρίπολη και επίσης, της ανάλογης Σχολής στη Ναυτική Βάση «Κανελλόπουλος», στον Σκαραμαγκά, του Πολεμικού Ναυτικού. Διότι θα τα παράξουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, με επιχειρησιακή επάρκεια, στις συνθήκες μάχης.



Και αυτό έρχεται να προστεθεί στην ήδη εισαγωγή της εκπαίδευσης σε drones στο πλαίσιο της Νέας Θητείας.



Είναι, λοιπόν, μια προσέγγιση ολιστική, ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη μας και να τους δώσουμε τις δυνατότητες.



Σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Τολμώ να πω, θα μου επιτρέψετε, ένα άλμα. Αυτό το νέο Εργοστάσιο Κατασκευής Μη Επανδρωμένων Συστημάτων έρχεται να μετατρέψει μια αρχική δυνατότητα σε μια παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας πια. Είναι η πρώτη βιομηχανική μεγάλη εγκατάσταση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι απόλυτα εξειδικευμένη στην κατασκευή των Μη Επανδρωμένων. Το 309 Εργοστάσιο Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων.



Και, επίσης, είναι διακλαδικό. Γιατί, επίσης για πρώτη φορά, εδώ θα παράγοντα και Μη Επανδρωμένα και για τον Στρατό, και για το Ναυτικό, και για την Αεροπορία. Δηλαδή μια μεγάλη καθετοποιημένη βιομηχανική δομή με ένα σαφέστατο επιχειρησιακό προσανατολισμό, που θα μπορεί να καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής κάθε συστήματος. Δηλαδή, τον σχεδιασμό, την έρευνα, την παραγωγή, τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την επιχειρησιακή αξιοποίηση.



Και, επίσης, το έργο έχει κι ένα άλλο υπόδειγμα: εκμεταλλεύεται υπάρχοντες ανενεργούς πόρους των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό το κέλυφος εργοστασίου το οποίο βρίσκεται πίσω μου ήταν εδώ παρατημένο επί 46 χρόνια. Το φέρνουμε πάλι στη ζωή, σε μια ζωή που του αξίζει, να υπηρετήσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.



Τα στοιχεία του χώρου είναι εντυπωσιακά. Και βεβαίως, ελέχθη ότι πλάκες βάζουμε όταν η χρηματοδότηση και ο σχεδιασμός ήδη υπάρχουν. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση. Και είμαι βέβαιος ότι θα «νικήσουμε» και αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα μπορέσουμε να πάμε πιο γρήγορα.



Γιατί, επίσης, θα ήθελα να γίνει κάτι κατανοητό. Το κατηγορίας 1 drone, το FPV, δεν είναι ένα πάγιο στοιχείο, όπως είναι το αεροπλάνο ή το όπλο. Είναι ένα αναλώσιμο στοιχείο, όπως είναι η σφαίρα. Απαιτείται, λοιπόν, η μεγάλη, η μαζική παραγωγή.



Κι άλλωστε εδώ έχει γίνει κατανοητό το συμπέρασμα από τους τρεις τελευταίους πολέμους, τους οποίους ίσως δεν είχαμε παρατηρήσει αρκετά στον καιρό που έπρεπε. Αναφέρομαι στον πρώτο πόλεμο, στο Καραμπάχ, το 2020, και βέβαια την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, και τελικά τον πόλεμο στο Ιράν τώρα.



Η Ελλάδα δεν διαθέτει απεριόριστους πόρους, δεν διαθέτει απεριόριστα χρήματα, ο Έλληνας φορολογούμενος ήδη συνεισφέρει αυτό που μπορεί στη μεγάλη προσπάθειά μας, κι αυτό το έργο είναι ενταγμένο βέβαια μέσα στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας. Ουδέποτε προχωράμε σε μη κοστολογημένα και εκτός δημοσιονομικού χώρου μας έργα. Πρέπει, όμως, να πω ότι επίσης δίνει στη χώρα βάθος, αντοχή, διότι αυτό που απέδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ότι οι χώρες οφείλουν να έχουν όχι μόνο δυνατότητες, αλλά και χρόνο στον οποίο θα μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια.



Καταλήγω λέγοντας το εξής: Τον τελευταίο καιρό διαβάζω ένα βιβλίο ενός γνωστού ιστορικού το οποίο ονομάζεται «Πάντα εκ των υστέρων». Αφορά την Ελληνική Ιστορία και τις προκλήσεις του Έθνους. Εδώ θέλουμε να το αναστρέψουμε. Πάντα εκ των προτέρων.



Σας ευχαριστώ πολύ».

Ποιο είναι το έργο που θεμελιώθηκε

Μετά τον Αγιασμό, έγινε παρουσίαση του έργου από τον Διευθυντή Γ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγο Δημήτριο Κουρκουλάκο. Ακολούθησε η επίδειξη σμήνους αεροσυστημάτων και η τοποθέτηση της θεμέλιας πλάκας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας,



Το έργο που θεμελιώθηκε περιλαμβάνει δύο διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις: Πλήρη ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των παλαιών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου, με αποκατάσταση της στατικής του επάρκειας, καθώς και των εξωτερικών και εσωτερικών φθορών. Οι εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε σύγχρονους χώρους παραγωγής, υποστήριξης και τεχνικών εργασιών.



Καταλαμβάνει έκταση 2.800 τ.μ. και έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι εργασίες για το 309 Εργοστάσιο να ξεκινήσουν εντός του 2026.



Στις νέες εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν γραμμές παραγωγής για drones κλάσης Ι και ΙΙ, για Έρευνα και Ανάπτυξη drones κλάσης ΙΙΙ, για Μη Επανδρωμένα Οχήματα Εδάφους, για Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας, για Υποβρύχια Μη Επανδρωμένα Συστήματα, καθώς και για την κατασκευή αντι-drone.



Στόχος είναι η ετήσια αύξηση παραγωγής drones κλάσης Ι σε τουλάχιστον 10.000 από 4.000 που είναι σήμερα, η ετήσια παραγωγή τουλάχιστον 300 drones κλάσης ΙΙ, 300 οχημάτων εδάφους και 300 αντι-drones, δημιουργώντας παράλληλα τις δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Σκαφών Επιφανείας και Υποβρυχίων Σκαφών.



Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση στο Στρατόπεδο αφορά στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 3.600 τ.μ. αναπτυγμένου σε δύο επίπεδα. Θα αποτελέσει τον πυρήνα του Συγκροτήματος, στεγάζοντας προηγμένες γραμμές παραγωγής, χώρους Έρευνας και Ανάπτυξης, Εργαστήρια και Κέντρα Δοκιμών. Η κατασκευή του θα επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας παρέχοντας εξειδικευμένες δυνατότητες R & D.Παράλληλα, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές συνεργασίας με την αμυντική βιομηχανία και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.