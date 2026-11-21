Για πρώτη φορά, οι πύλες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας άνοιξαν διάπλατα στο κοινό. Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε σήμερα, 21 Νοεμβρίου, τη στατική έκθεση με τα νέα οπλικά συστήματα και τις καινοτομίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στον χώρο του υπουργείου. Τον συνόδευαν οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων.

Μια γιορτή με τις πόρτες ανοιχτές

Ο κ. Δένδιας ευχήθηκε χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως είπε, είναι μεγάλη χαρά για όλους που άνοιξε το Στρατόπεδο «Παπάγου» και το υπουργείο, ώστε να γιορτάσουν μαζί με τους πολίτες: χθες με τα μικρά παιδιά και σήμερα με όσους ήθελαν να τους επισκεφθούν και να ευχηθούν στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Intime – Liakos John

Τόνισε ότι πρόκειται για πρωτιά, η οποία όμως θα συνεχιστεί. Θέλουμε το υπουργείο να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο, πρόσθεσε. Θέλουμε η ελληνική κοινωνία να μπορεί να δει, πρώτα απ’ όλα, το εξαιρετικό μνημείο για τους νεκρούς της Πατρίδας, αλλά και το λαμπρό αρχιτεκτόνημα του Κώστα Βαρώτσου, το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τι μπορούν να δουν οι επισκέπτες

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το υπουργείο υποδέχεται το ευρύ κοινό στο πλαίσιο του εορτασμού. Οι επισκέπτες μπορούσαν, μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, να περπατήσουν στη στατική έκθεση και να ενημερωθούν για τα σύγχρονα μέσα και τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές των τριών Κλάδων.Είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», το μνημείο που φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος γλύπτης και καθηγητής πανεπιστημίου Κώστας Βαρώτσος και είναι αφιερωμένο στους πεσόντες υπέρ Πατρίδος. Μπορούσαν ακόμη να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο μετά την ανάπλασή του. Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε μουσικό τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Τη δοξολογία τέλεσε ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β’. Παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, οι βουλευτές Νίκος Βλαχάκος και Ευάγγελος Αποστολάκης, καθώς και η αντιδήμαρχος Αθηναίων Ζαχαρούλα Αγρογιάννη – Μουκριώτου, ως εκπρόσωπος του δημάρχου Χάρη Δούκα. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων.

Από τις Ένοπλες Δυνάμεις παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, και ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Μαζί τους ήταν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, στελέχη και αντιπροσωπείες στρατιωτικών σχολών.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν επίσης ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχος ΛΣ Χρήστος Κοντορουχάς, και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας. Παρούσα ήταν και η ηγεσία της περιφέρειας και της Εκκλησίας: ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, και η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη. Τους συνόδευαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων, ακόλουθοι άμυνας, ακαδημαϊκοί, καθηγητές στρατιωτικών σχολών και εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτων.

Intime – Liakos John

Κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη

Μετά τη δοξολογία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στέφανο.

Από την Ακρόπολη μέχρι το υπουργείο

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν ξεκινήσει το πρωί με την επίσημη έπαρση της εθνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.