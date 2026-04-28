Γρίπη: Το μόριο του σώματος που μας προστατεύει - Ελπίδα για νέα φάρμακα

Ένα μόριο που παράγει φυσικά το ανθρώπινο σώμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα απέναντι στη γρίπη – και μάλιστα πριν καν εμφανιστούν συμπτώματα. Ο λόγος για τη δερμσιδίνη (dermcidin), ένα πεπτίδιο (μικρή πρωτεΐνη) που εντοπίζεται στον ιδρώτα, τα δάκρυα και το σάλιο. Αν και μέχρι σήμερα ήταν γνωστή κυρίως για την αντιβακτηριακή και αντιμυκητιασική της δράση, νέα έρευνα δείχνει ότι μπορεί να λειτουργεί και ως «φυσικό φρένο» απέναντι στους ιούς του αναπνευστικού.

Πώς λειτουργεί η φυσική άμυνα του οργανισμού

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η δερμσιδίνη μπορεί να εμποδίσει τον ιό της γρίπης να εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα, διακόπτοντας τη διαδικασία πριν καν ξεκινήσει η μόλυνση, Σε αντίθεση με τα περισσότερα αντιιικά φάρμακα, τα οποία δρουν αφού ο ιός έχει ήδη εγκατασταθεί στον οργανισμό, το συγκεκριμένο μόριο φαίνεται να παρεμβαίνει στο πρώτο και κρίσιμο στάδιο της λοίμωξης. Αυτή η «προληπτική» δράση το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Γιατί κάποιοι δεν αρρωσταίνουν

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης αφορά τη διαφορά μεταξύ ανθρώπων που εμφάνισαν συμπτώματα και εκείνων που παρέμειναν ασυμπτωματικοί μετά από έκθεση στον ιό. Τα άτομα της δεύτερης κατηγορίας είχαν έως και έξι φορές υψηλότερα επίπεδα δερμσιδίνης στον οργανισμό τους. Αυτό υποδηλώνει ότι η φυσική ικανότητα του σώματος να παράγει το συγκεκριμένο μόριο μπορεί να επηρεάζει άμεσα το αν κάποιος θα νοσήσει ή όχι.

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο δράσης της δερμσιδίνης. Το πεπτίδιο αυτό συνδέεται με μια βασική πρωτεΐνη του ιού της γρίπης, την αιμοσυγκολλητίνη, η οποία είναι απαραίτητη για να εισχωρήσει ο ιός στο κύτταρο. Με τη σύνδεση αυτή, η δομή της πρωτεΐνης αλλάζει και ο ιός χάνει την ικανότητά του να συγχωνευθεί με την κυτταρική μεμβράνη – ένα απαραίτητο βήμα για την έναρξη της λοίμωξης.

Αυτή η προσέγγιση διαφέρει σημαντικά από τα υπάρχοντα αντιιικά φάρμακα, τα οποία στοχεύουν κυρίως άλλες πρωτεΐνες του ιού και συχνά οδηγούν σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Η δερμσιδίνη, αντίθετα, φαίνεται να στοχεύει περιοχές του ιού που παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτες μεταξύ διαφορετικών στελεχών. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να προσφέρει προστασία απέναντι σε πολλαπλές παραλλαγές της γρίπης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η δερμσιδίνη δεν εντοπίζεται μόνο στο δέρμα, αλλά και σε σημεία-«πύλες εισόδου» των ιών, όπως η ρινική κοιλότητα, το σάλιο και τα δάκρυα. Πρόκειται δηλαδή για μια γραμμή άμυνας που ενεργοποιείται πολύ νωρίς, πριν ο οργανισμός χρειαστεί να κινητοποιήσει πιο σύνθετους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα ευρήματα ενισχύονται και από πειράματα σε ζώα, όπου η δερμσιδίνη φάνηκε να προστατεύει από τη νόσο που προκαλεί ο ιός της γρίπης Α. Παράλληλα, εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι έχει δράση και απέναντι σε άλλους αναπνευστικούς ιούς. Αν και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί ως «πολυεργαλείο» κατά των ιών, ανοίγει τον δρόμο για νέες κατευθύνσεις στην έρευνα.

Νέοι δρόμοι για τα αντιιικά φάρμακα

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μελέτη της δερμσιδίνης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων αντιιικών φαρμάκων, τα οποία θα βασίζονται σε φυσικές ουσίες του ίδιου του ανθρώπινου οργανισμού. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική και να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών, ένα πρόβλημα που ήδη απασχολεί τη σύγχρονη ιατρική.

Παράλληλα, τα ευρήματα αναδεικνύουν κάτι ευρύτερο: ότι το σώμα διαθέτει ήδη μηχανισμούς άμυνας με πολύπλοκες και συχνά υποτιμημένες λειτουργίες. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών δεν βοηθά μόνο στην ανάπτυξη φαρμάκων, αλλά και στη βαθύτερη κατανόηση του πώς κάποιοι άνθρωποι παραμένουν υγιείς ακόμη και όταν εκτίθενται σε ιούς.