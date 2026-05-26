Δέσποινα Μοιραράκη στον FLASH: «Όταν νόσησε ο άντρας μου από καρκίνο, του μιλούσα για τη Γωγώ»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σε λίγο καιρό από τον θάνατο του συζύγου της Δέσποινας Μοιραράκη, Γιάννη Κοντούλη, και η επιχειρηματίας μίλησε στον FLASH για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα και όλα τα συναισθήματα που ήρθαν στην επιφάνεια από εκείνες τις πολύ δύσκολες μέρες… «Η Γωγώ ήταν πραγματικά πολύ θαρραλέα. Υπήρξε παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους και μάλιστα και εγώ η ίδια την ανέφερα πολλές φορές στον άντρα μου γιατί εκείνος νόσησε αργότερα από εκείνη που είχε νοσήσει από καρκίνο και επειδή το είχε ξεπεράσει την πρώτη φορά, αυτό έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη σε πάρα πολλούς ανθρώπους που πάσχουν, ελπίδα και ότι πρέπει να παλεύουμε μέχρι τελευταίας στιγμής γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Και εγώ μάλιστα το έφερνα αυτό ως παράδειγμα και του έλεγα Γιαννάκη μου είδες η Γωγώ πως το ξεπέρασε, θα τα καταφέρεις. Η ιστορία της είναι πολύ συγκινητική, όλοι θα τη θυμόμαστε με αγάπη».

«Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

«Εκείνο που εύχομαι είναι πραγματικά δύναμη να έχει η οικογένειά της και το παιδάκι της και ο άντρας της ο οποίος ήταν αξιοθαύμαστος για το πως της στάθηκε. Με τα παραδείγματα που έχουμε στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Υπάρχουν και άνθρωποι που νοσούν από καρκίνο και οι οικείοι τους, τούς απαρνούνται, οπότε μην το θεωρούμε και αυτό δεδομένο. Άλλο τι είναι το φυσικό, το φυσιολογικό και τι πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι για τον άνθρωπό μας και πολύ περισσότερο για τον σύντροφό μας και για τον πατέρα του παιδιού μας.

Εγώ θλίβομαι πολύ με όλο αυτό γιατί -επειδή πέρασα πολύ άσχημα τα δύο τελευταία χρόνια του συζύγου μου, επειδή ήταν πολύ επιθετικός ο καρκίνος και τον έχασα στα χέρια μου πάνω- μου έχει φέρει μια πολύ μεγάλη ψυχική αναστάτωση μου έχει κάνει να θυμηθώ εκείνες πάλι τις στιγμές και δεν μου κάνει καλό αυτό, αλήθεια το λέω και στην ψυχή μου και στην υγεία μου, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να πάω σε κηδείες γιατί και εμένα ο άντρας μου στις 24 Ιουνίου κλείνει τέσσερα χρόνια…

Θέλω να θυμόμαστε τη Γωγώ Μαστροκώστα με το χαμόγελό της και με την ομορφιά της, που δεν ήταν εξωτερική ομορφιά, ήταν η ομορφιά της ψυχής της».

«Είναι άλλο να έχεις χάσει άνθρωπο από καρκίνο»

Η Μοιραράκη αναφέρθηκε επίσης και στο σημαντικό μήνυμα που πέρασε η Γωγώ στο ότι πρέπει όλοι μας να μην αμελούμε να κάνουμε τις εξετάσεις που χρειάζονται. «Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην τύχη, πρέπει αυτό που είπε και εκείνη, να παίρνουμε και δεύτερη και τρίτη γνώμη, επιβάλλεται θα έλεγα.

Εκεί τώρα που θα πάει στους αγγέλους θα βρει και τον δικό μου άγγελο τον Ναύαρχο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, συγγνώμη, γιατί πραγματικά υποφέρω. Έχω χάσει και τον πατέρα μου και τη μάνα μου, αλλά είναι άλλο να έχεις χάσει άνθρωπο από καρκίνο. Οι άνθρωποι από καρκίνο ταλαιπωρούνται πολύ και ειδικά στα τελευταία στάδια με τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοβολίες χάνουν και την αξιοπρέπειά τους. Εγώ παρακαλάω τον Θεό να φύγω όρθια».