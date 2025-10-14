Δέσποινα Μπεμπεδέλη: «Θέλω να αποσυρθώ πριν πει ο κόσμος «Μα γιατί αυτή είναι ακόμα πάνω στη σκηνή;»

Στην παράσταση «Μια Ιλιάδα» πρωταγωνιστεί η Δέσποινα Μπεμπεδέλη και με αυτήν την αφορμή έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης «Πάμε παρέα», αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει άμεσα να αποσυρθεί από την υποκριτική.

«Θέλω στη δουλειά μου να είμαι ήρεμη, στον βαθμό που είναι δυνατόν να είμαι σίγουρη ότι αυτό που κάνω δεν θα πεταχτεί στα άχρηστα» είπε αρχικά η ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Είναι θέμα πια αντοχών και υγείας, αισθάνομαι ότι θα χρειαστεί, το θέλω... να αποσυρθώ χωρίς ο κόσμος να πει «Μα γιατί αυτή είναι ακόμα πάνω στην σκηνή;». Θέλω να φύγω πριν το πουν».

«Κάποια άλλα πράγματα, όχι πολλά, δυο - τρία έργα που ήθελα να κάνω δεν έτυχε να γίνουν για διάφορους λόγους, όχι εξαιτίας μου. Αυτό όμως πραγματικά με καλύπτει, μου πρόσφερε τόσες πολλές ευκαιρίες να διαπιστώσω ότι το άντεξα, δεν με λύγισε εγώ το νίκησα όχι εκείνο... το κείμενο εννοώ» συμπλήρωσε.

Και έκλεισε την συνέντευξή της λέγοντας: «Θέλω ότι κάνω να έχει μια αποδοχή από το κοινό, για να νιώθω ήσυχη ότι αυτό που θέλω να κάνω πάει θετικά στον αποδέκτη που είναι ο θεατής. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη όλα αυτά τα χρόνια για την αγάπη, τον σεβασμό, την εκτίμηση που μου είχε ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σχέση μας έστω και νοητή ήταν πάντα άριστη».