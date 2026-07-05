Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, βρίσκοντας χρόνο να ξεκουραστεί και να περάσει όμορφες στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από την απόδρασή της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις ημέρες χαλάρωσης που περνά.

Η φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μια κοινή φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν πάνω σε σκάφος, με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, σε μια αυθόρμητη στιγμή των διακοπών τους.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ υπήρχαν ακόμη εικόνες από το παραθαλάσσιο τοπίο, τις βόλτες με την παρέα τους και στιγμές ξεγνοιασιάς, χωρίς η τραγουδίστρια να αποκαλύπτει τον προορισμό που επέλεξαν.

Πριν από τη νέα επαγγελματική σεζόν

Η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να αξιοποιεί τις καλοκαιρινές της ανάσες πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη νέα σεζόν, κατά την οποία θα εμφανιστεί μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές συνεργασίες της χρονιάς.