ΔΕΘ: Μπαράζ συσκέψεων για να αποφύγει ο Φάμελλος τον «σκόπελο» και τις «Σειρήνες» Τσίπρα

Να προσπελάσει τον «σκόπελο» του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωκομματικό μέτωπο, αλλά και χωρίς ταυτόχρονα να καταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ έναν απλό παρατηρητή των κινήσεων του πρώην πρωθυπουργού που απλά και μόνο περιμένει το «μοιραίο», θα επιχειρήσει ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διήμερη περιοδεία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Όλα γύρω από τον Τσίπρα

Ας μη γελιόμαστε. Το μείζον θέμα συζήτησης σε όλα τα κομμάτια που έχει διασπαστεί η πάλαι ποτέ «Κυβερνώσα Αριστερά», είναι το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού. Αυτός ορίζει το πολιτικό «παιχνίδι» για την επόμενη ημέρα. Οι επιλογές του θα κρίνουν στην πράξη το αύριο ολόκληρου του χώρου.Και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στην Κουμουνδούρου.

Οι συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου, μόνο αφελείς δεν είναι. Καταλαβαίνουν απόλυτα το κλίμα και κατά συνέπεια, ξέρουν ότι στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα βρεθούν αντιμέτωποι με «καταιγισμό» ερωτήσεων για τον πρώην πρωθυπουργό.

Το ζήτημα έχει συζητηθεί εκτενώς στις συσκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κουμουνδούρου όλες αυτές τις ημέρες. Το επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει να ισορροπήσει σε στην πραγματικότητα, σε ένα «τεντωμένο σχοινί».

Αναζητώντας «ντρίπλα»

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας απλός πρώην αρχηγός του κόμματος. Είναι ο φυσικός ηγέτης ενός χώρου που βρέθηκε από κόμμα διαμαρτυρίας, στο να αποτελεί τον έναν εκ των δύο πυλώνων του πολιτικού συστήματος για πάνω από μια δεκαετία.

Όλα αυτά, υπό τη δική του ηγεσία.Είναι ξεκάθαρο ότι η κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού επηρεάζει άμεσα τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και είναι σαφές ότι παραμένει κάτι παραπάνω από αγαπητός στη βάση του κόμματος και στα περισσότερα στελέχη του, καθώς πολλά εξ αυτών έσπευσαν στη Θεσσαλονίκη για να τον ακούσουν. Όσο και αν υπάρχει δυσαρέσκεια για τη φημολογία περί δημιουργίας νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, κανένας δεν θέλει να προκαλέσει ένα πρόβλημα που θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πορεία του κόμματος.

Επομένως, θα προσπαθήσουν να «ντριπλάρουν» την πίεση που θα δεχθούν.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στο ότι δεν έχει ακούσει τον πρώην πρωθυπουργό να μιλάει για νέο κόμμα. Επίσης, αναμένεται να μιλήσει για την ανάγκη συσπείρωσης και την ανάγκη συνεργασιών όλων των προοδευτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να υπάρξει κυβερνητική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα τονίσει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ισχυροποιηθεί, έτσι ώστε να αποτελέσει τον «καταλύτη» των εξελίξεων στην ανασυγκρότηση του χώρου. Τα ίδια έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας στο πρόσφατο παρελθόν, επομένως δεν υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά σχέδια στο πεδίο.