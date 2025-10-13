Κίνηση: Δευτεριάτικο χάος - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λ. Αθηνών και Αττική Οδό

Η εβδομάδα ξεκινά, και μαζί της επιστρέφει και η γνωστή «Δευτεριάτικη κίνηση» στους δρόμους! Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, οι δρόμοι της πόλης μπήκαν από νωρίς σε ρυθμούς… μποτιλιαρίσματος. Όσοι ξεκινήσατε για δουλειά ή άλλες υποχρεώσεις, χρειάζεται να οπλιστείτε με αρκετή υπομονή… και ψυχραιμία.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπως επίσης και στο κέντρο της Αθήνας και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Την ίδια στιγμή, στο «κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και η Λεωφόρος Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου.

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα όπως επίσης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πιο συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/fk1YkV6EI9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 13, 2025

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Mεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από το Χαλάνδρι μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά