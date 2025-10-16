Δευτερολογία Ανδρουλάκη: «Με το manual διχασμού και τοξικότητας των Τσίπρα - Καμμένου ο Μητσοτάκης»

Επίθεση σε δύο μέτωπα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κατά τη δευτερολογία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στόχευσε τόσον στον πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, καταγγέλλοντας πως «το manual του διχασμού και της τοξικότητας που κληρονόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμμένο, αντί να το πετάξει, το χρησιμοποιεί για να διχάσει».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διέκρινε διάσταση απόψεων μεταξύ του πρωθυπουργού, του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Νίκου Δένδια. «Όσο μένετε στην κυβέρνηση, καλό θα είναι να συνεννοείστε μεταξύ σας… Όταν άλλα λέει το υπουργείο Εξωτερικών, άλλα υπονοεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλα κάνει το Μέγαρο Μαξίμου, τότε κάνεις ανασχηματισμό!», όπως είπε.



Ο ίδιος υποστήριξε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδωσε απάντηση τόσο για το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου όσο και για το ιδιοκτησιακό της Μονής Σινά.



«Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την χώρα του ως ρεντίκολο. Για τη χώρα του μίλησε έτσι», ανέφερε εν τω μεταξύ ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη δική του δευτερολογία, επιμένοντας πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα εθνικά «όχι απλώς βάζει offside», αλλά «αυτογκόλ».