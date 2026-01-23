Δια στόματος Αδώνιδος, Οδυσσέως εγκώμιον

Το πρόβλημα σοβαρό και δυστυχώς συχνό φαινόμενο πλέον στην ελληνική ύπαιθρο: Η έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης.



Το έθεσε μετ’ επιτάσεως στον Άδωνι Γεωργιάδη ο Αρκάς βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, τονίζοντας πως οι οδηγοί από τέσσερις έχουν μειωθεί σε μόλις δύο και πλέον δεν βγαίνουν οι βάρδιες.



Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως γίνονται προσπάθειες για τη στελέχωση, καθώς έχουν εγκριθεί ήδη δύο επικουρικές και βγαίνει η πρόσκληση και για μια θέση μόνιμου. Τότε ο βουλευτής πρότεινε, εάν ούτε αυτή τη φορά καλυφθούν οι θέσεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης εργαζομένων από τη λιγνιτική μονάδα της Μεγαλόπολης.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης τον συνεχάρη για τον «υποδειγματικό τρόπο» με τον οποίο ασκεί αντιπολίτευση, δεσμευόμενος να μελετήσει, σε συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών, εάν μπορεί να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για ένα είδος μετάταξης από τη ΔΕΗ στο Κέντρο Υγείας. «Απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σας, γιατί θέτετε τα πράγματα όπως είναι. Το σημαντικό είναι να βρίσκουμε λύσεις! Πρέπει να βριζόμαστε δηλαδή εδώ μέσα;», ανέφερε, σε ένα ρεσιτάλ αβρότητας, ο υπουργός, χαρακτηρίζοντας τη στάση του βουλευτή ως τον ορισμό της σωστής κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς!



Για την ιστορία, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ είχε προ ημερών «ενσταντανέ» και με τον Νίκο Δένδια, όταν ο υπουργός του είχε πει: «ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν είναι της ΝΔ έτσι κι αλλιώς. Μακάρι….».

Ευτυχές σε κάθε περίπτωση όταν η Βουλή δεν αναλώνεται μόνο στην καθημερινή πολιτική διαπάλη των κορώνων και των αντεγκλήσεων αλλά οι ταγοί μας προσπαθούν να βρουν και λύσεις.



ΥΓ: Ο Άδωνις έχει τρελά κέφια τις τελευταίες ημέρες. Μετά το «τσάι και συμπάθεια» με τον Πολάκη, αλλά και τον άκρως πολιτισμένο παραπάνω διάλογο με τον Κωνσταντινόπουλου, υπήρξε…large και με τον αντιπρόεδρο Βασίλη Βιλιάρδο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη μίνι «κρίση» στην Ολομέλεια στη συζήτηση για το αγροτικό.