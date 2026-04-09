Μήνυμα της Μελάνια: Δεν είχα ποτέ σχέση με τον Έπσταϊν ή την Μάξγουελ, είναι όλα ψέματα

Σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονη αίσθηση, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική δήλωση από το Μεγάλο Φουαγιέ του Λευκού Οίκου, σχετικά με τις φήμες που τη συνδέουν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η εμφάνισή της δεν είχε προαναγγελθεί, γεγονός που ενίσχυσε τον αιφνιδιαστικό χαρακτήρα της παρέμβασής της, ακόμη και για στενούς συνεργάτες της. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σύνδεση με τον Έπσταϊν, τονίζοντας: «Τα ψέματα που με συνδέουν με τον επαίσχυντο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα».

Παράλληλα, επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την υπόθεση, δηλώνοντας: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν».

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν πλήξει τη δημόσια εικόνα της, κάνοντας λόγο για «δυσφήμηση της φήμης της» και χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως «ψέματα».

Στο ίδιο διάγγελμα, προχώρησε και σε μια απρόσμενη πολιτική τοποθέτηση, ζητώντας τη διεξαγωγή ακρόασης στο Κογκρέσο για τους επιζώντες της υπόθεσης, δίνοντας έτσι μια διαφορετική διάσταση στην παρέμβασή της.

Η πρωτοβουλία της θεωρείται πρωτοφανής, καθώς, όπως σχολιάζουν πολιτικοί παρατηρητές, είναι εξαιρετικά σπάνιο για Πρώτη Κυρία να προχωρά σε τόσο άμεση και προσωπική δημόσια δήλωση για ένα τόσο ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Η αιφνιδιαστική φύση του διαγγέλματος, σε συνδυασμό με το περιεχόμενό του, αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν και τις προεκτάσεις της.