Διάγγελμα Τραμπ με φόντο την κρίση στον Περσικό - Σε ισχύ από Τρίτη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις στρατιωτικής πίεσης απέναντι στο Ιράν , καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής ναυτικού αποκλεισμού της χώρας από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center), το μέτρο θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που κατευθύνονται προς ή αποπλέουν από τα ιρανικά λιμάνια. Ο αποκλεισμός καλύπτει το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς και από μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγείται σχετικός έλεγχος.

Διάγγελμα Τραμπ με φόντο την κρίση

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του αποκλεισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος στις 21:00 τοπική ώρα Ουάσιγκτον (04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκάλυψε το θέμα της ομιλίας του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα και διεθνές ενδιαφέρον, καθώς η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με την απόφαση για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.