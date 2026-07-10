Διαγωνισμός για τις 1.000 έξυπνες κάμερες: Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔΗΣΥ οι όροι

Σε μια κρίσιμη φάση εσωτερικών ελέγχων και θεσμικών δικλείδων ασφαλείας εισέρχεται ο μεγάλος διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1.000 έξυπνων καμερών στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των ελέγχων και την αυτόματη καταγραφή των παραβάσεων του ΚΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλεπόμενες διαδικασίες εξελίσσονται με γνώμονα την απόλυτη τήρηση της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού.

ΠΗΓΗ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INTIME NEWS

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) προχώρησε στην προσωρινή αναστολή της διαδικασίας, προκειμένου να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή τις προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν οι εταιρείες Maycon και AKTOR. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια συνήθη και υγιή πρακτική στους μεγάλους δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς η Αρχή έκρινε ότι οι τεχνικοί ισχυρισμοί των εταιρειών χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των πλευρών πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρεί την ετοιμότητά του, με πηγές να επισημαίνουν ότι δεν αναμένεται ουσιαστική απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα, δεδομένου ότι η προθεσμία είχε ήδη λάβει παράταση έως τα τέλη Αυγούστου.

Φωτογραφία αρχείου: intime

Έργο 44 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση των ελέγχων στους δρόμους

Το project, με συνολικό προϋπολογισμό 35,5 εκατ. ευρώ (που διαμορφώνεται στα 44,05 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και εξαετή διάρκεια σύμβασης, αποτελεί τον βασικό πυλώνα για το πέρασμα της Τροχαίας στην ψηφιακή εποχή.



Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών θα επιτρέψει τη βεβαίωση των προστίμων με αυτόματο τρόπο, βελτιώνοντας την καθημερινότητα στους δρόμους και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στα σημεία ελέγχου.

Η σημασία των καλύτερων τεχνικών προδιαγραφών

Η πορεία του διαγωνισμού, που ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, δείχνει τη σημασία που δίνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αρτιότητα του εξοπλισμού. Μετά την αρχική φάση του Μαΐου και τις επισημάνσεις από την κοινοπραξία Neurosoft–OTS, την AKTOR και τη Maycon σχετικά με την ανάγκη διεύρυνσης του ανταγωνισμού στις τεχνικές προδιαγραφές, το πλαίσιο βελτιώθηκε.

Ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε στις αρχές Ιουνίου με επικαιροποιημένους όρους. Οι νέες προσφυγές που εξετάζονται τώρα λειτουργούν ουσιαστικά ως ένα επιπλέον φίλτρο αξιοπιστίας, ώστε το τελικό δίκτυο καμερών να ανταποκρίνεται στα κορυφαία διεθνή πρότυπα.

Ψηφιακά «μάτια» για την οδική ασφάλεια

Όταν ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία από την ΕΑΔΗΣΥ, οι νέες έξυπνες κάμερες θα αναλάβουν δράση στους δρόμους. Δεν θα λειτουργούν ως απλά συστήματα καταγραφής της ροής των οχημάτων, αλλά θα είναι σε θέση να εντοπίζουν αυτόματα κρίσιμες τροχαίες παραβάσεις, όπως:

Την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.



Η αυτόματη βεβαίωση των αντίστοιχων προστίμων αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την επικίνδυνη οδήγηση. Μέχρι τότε, η προσεκτική εξέταση των δεδομένων από την ΕΑΔΗΣΥ εγγυάται ότι το έργο θα ξεκινήσει πάνω στις πιο στέρεες και διαφανείς βάσεις.