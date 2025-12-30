Διαιρεμένοι οι αγρότες: Συνδικαλιστής τα ρίχνει στο ΚΚΕ - Για τραμπουκισμούς μιλά ο Τσιάρας

Έναν μήνα μετά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, καταγράφεται η πρώτη ουσιαστική διαφοροποίηση στο έως τώρα ενιαίο μέτωπο των μπλόκων, προκαλώντας εσωτερικές συζητήσεις και προβληματισμό στον αγροτικό κόσμο.

Το πραγματικό εύρος της διαφοροποίησης παραμένει, ωστόσο, ασαφές, καθώς η ανακοίνωση των «18 μπλόκων» περί πρόθεσης για έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση δεν συνοδεύτηκε από υπογραφές ή κάποια σαφή εκπροσώπηση. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα τόσο για τη θεσμική βαρύτητα της πρωτοβουλίας όσο και για το κατά πόσο εκφράζει συλλογική απόφαση ή μεμονωμένες τάσεις.

Ο ρόλος του χρόνου και οι διαφορετικές στρατηγικές

Καθοριστικός παράγοντας στις εξελίξεις φαίνεται να είναι ο χρόνος της ρήξης. Στο εσωτερικό των κινητοποιήσεων, ιδίως μετά τη δεύτερη άρνηση του Μεγάρου Μαξίμου να πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών, άρχισαν να εκφράζονται ανησυχίες -κυρίως από πιο μετριοπαθείς φωνές- ότι η παρατεταμένη αναμονή ενδέχεται να αποδυναμώσει τη δυναμική του διαλόγου.

Αντίθετα, πιο σκληρές τάσεις στο εσωτερικό του κινήματος εκτιμούν ότι η συνέχιση και κλιμάκωση της πίεσης αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Τσίλιας: «Για την ασυνεννοησία που έχουμε σήμερα φταίει ο Κουτσούμπας»

Την ίδια ώρα, βέβαια, τα νεύρα έχουν αρχίσει να «τεντώνουν» στα μπλόκα με χαρακτηριστικές να είναι οι δηλώσεις του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, Χρήστου Τσίλια, ο οποίος μιλώντας στο MEGA, επέρριψε ευθύνες στη στάση που τηρεί το ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ δεν θέλει να λύνει προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες, για αυτό το χάλι, για την ασυνεννοησία που έχουμε σήμερα φταίει ο Κουτσούμπας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Τσίλιας.

«Από εχθές έχουμε μια μεγάλη επιτυχία, δεν θέλω να έρθω πλέον σε καμία αντιπαράθεση με κανέναν συνάδελφο αγρότη. Από εχθές που έβγαλε επίσημα την ανακοίνωση το ΚΚΕ ότι είμαστε οι πρόθυμοι που θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει πρόθυμους, δεν θέλει να λύσει προβλήματα, δεν πιστεύει σε αστικές κοινωνίες, θέλει κομμουνιστικές κοινωνίες, να μην λύνονται τα προβλήματα, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο» είπε ο κ. Τσίλιας, ζητώντας on air διάλογο με τον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου εμμένει στην άποψη ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα. «Είμαι 35 χρόνια συνδικαλιστής, ουδέποτε καθίσαμε στο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κρίμα να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση». Ο κ. Τσίλιας τόνισε ότι «πρέπει να γίνει συντεταγμένα διάλογος», σχολιάζοντας ότι το ΚΚΕ αντέδρασε «στο άκουσμα της λέξης».

«Εκτιμώ ότι ο διάλογος με τον πρωθυπουργό θα γίνει μετά τις 10 Ιανουαρίου»

«Ξέρετε πότε βλέπω, από την εμπειρία μου, ότι θα γίνει διάλογος με τον πρωθυπουργό μετά τις 10 Ιανουαρίου. Θα κλείσουμε 45-50 ημέρες στον δρόμο. Αυτό το κόμμα (ΚΚΕ) δεν θέλει να λύνει προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες» προσέθεσε.

Όπως ανέφερε, το ΚΚΕ «έχει ανθρώπους σε κάθε μπλόκο. Εμείς εδώ τους έχουμε απομονώσει, βρίσκονται 10 χλμ. μακριά. Έχουμε ζήσει εποχές με κυβερνήσεις που έλεγαν "πάρτε τα τρακτέρ και ελάτε στον διάλογο", έχουμε ζήσει άλλες που μας έσκιζαν τα λάστιχα να φύγουμε από τον δρόμο και να πάμε στον διάλογο. Τώρα μας καλούν στον διάλογο, δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει;».

Ο κ. Τσίλιας ανέφερε ότι δεν θα δώσουν το «παρών» στην Πανελλαδική, που αναμένεται να γίνει το Σάββατο. «Προς Θεού, δεν έχουμε καμία δουλειά. Τους έχουμε καλέσει επανειλημμένως, δεν έχουν έρθει, γιατί να πάω. Τι σκοπό έχει αυτή η συνάντηση», υποστήριξε.

«Για μένα, για αυτό το χάλι, για την ασυνεννοησία που έχουμε σήμερα φταίει ο Κουτσούμπας. Αν ήθελε να βοηθήσει στο αγροτικό, ας προκαλέσει στη Βουλή μια εκτός ημερησίας διάταξης με μοναδικό θέμα αυτό, να ακούσουμε και τις θέσεις τους», συμπλήρωσε.

Τσιάρας: Tραμπουκίστηκαν από συναδέλφους τους οι αγρότες που είπαν «ναι» στον διάλογο

Στα... τεντωμένα νεύρα των αγροτών αναφέρθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μιλώντας το πρωί της Τρίτης (30/12) στο OPEN.

«Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα πώς λύνονται; Αν κάτσουμε σε διάλογο. Η κυβέρνηση έκανε θετικά βήματα για να δείξει ότι την απασχολούν τα προβλήματα των αγροτών. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα με τη θετική διάθεση της κυβέρνησης να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου» δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Αναφερόμενος, δε, στα 18 μπλόκα που εξέφρασαν πρόθεση για διάλογο, ο κ. Τσιάρας είπε στο ΟΡΕΝ πως «όταν επέστρεψαν ξέραμε ότι υπήρχε πίεση από κάποιους που δεν ήθελαν τον διάλογο. Από ό,τι πληροφορούμαστε οι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να γίνει διάλογος, έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από συναδέλφους τους»

Όπως σχολίασε, «όταν οι ίδιοι λένε ότι θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση, τότε δηλώνουν την πολιτική τους επιδίωξη».