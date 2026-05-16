Διαιτητής αποβλήθηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Η FIFA αποφάσισε να αφαιρέσει τον Ολλανδό διεθνή διαιτητή Ρόμπ Ντίπερινκ, από την λίστα με τους διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό, μετά από την σύλληψή του στο Λονδίνο, οπού κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο αγόρι.

Ο Ντίπερινκ αναμενόταν να είναι ένας από τους διαιτητές του VAR στο επερχόμενο Μουντιάλ, ωστόσο η σύλληψή του από την Μετροπολίτικη αστυνομία στο Λονδίνο τον Απρίλιο για μια τόσο βαριά κατηγορία δεν άφησε επιλογή στην διοργανώτρια αρχή, η οποία τον απέκλεισε από τους πίνακες. Ωστόσο η υπόθεση φαίνεται να έκλεισε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του, ενώ όπως επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο The Athletic, «το όριο των αποδεικτικών στοιχείων δεν είχε επιτευχθεί» και «δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα».

Η τοποθέτηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

«Την Πέμπτη, 9 Απριλίου, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός εφήβου, η οποία έλαβε χώρα σε μια διεύθυνση στην οδό Wellesley Road, στο Croydon. Ένας άνδρας περίπου 30 ετών συνελήφθη στη συνέχεια ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση.

«Οι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν μια διεξοδική έρευνα και εξέτασαν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και της εξέτασης ψηφιακών συσκευών.»

«Μετά από αυτές τις έρευνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είχε επιτευχθεί το όριο αποδεικτικών στοιχείων. Δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα.»

Επίσης άνθρωπος της FIFA μίλησε επίσης στο The Athletic και μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Ρομπ Ντίπερινκ έχει αφαιρεθεί από τη λίστα των διαιτητών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA», επομένως ο Ντιπερινκ αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Γουίλι Ντελαζόντ, έναν Γάλλο διαιτητή, που σύμφωνα με πηγές έχει ενημερωθεί επί του θέματος. Επίσης η Ομοσπονδία της Ολλανδίας, KNVB, φαίνεται να είναι δίπλα στον διεθνή διαιτητή και αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στους πίνακες του Ολλανδικού πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο όπως δήλωσε εκπρόσωπός της: «Δεδομένης της ειδησεογραφικής κάλυψης και του αντίκτυπού της στον Ρομπ, τον αφαιρούμε από την ενδεκάδα του Σαββατοκύριακου προς το συμφέρον του ίδιου και του αγώνα».

Ο απογοητευμένος Ντίπερινκ

Σε δηλώσεις του στην De Telegraaf, ο 38χρονος διαιτητής δήλωσε πως είναι απογοητευμένος που θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ δεν καταδικάστηκε, ενώ ευχαρίστησε την Ομοσπονδία της χώρας του για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση.

«Με λυπεί πολύ που κατηγορήθηκα άδικα», δήλωσε ο Ντίπερινκ και συνέχισε λέγοντας: «Συνεργάστηκα πλήρως με την αστυνομική έρευνα και επίσης αμέσως έδωσα πλήρη διαφάνεια στη FIFA, την UEFA και την KNVB.

«Οι ισχυρισμοί διαψεύστηκαν και η υπόθεση απορρίφθηκε εντός δύο εβδομάδων μετά από επαρκή και ενδελεχή έρευνα από την αστυνομία.»

«Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβα από την KNVB και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν αυτήν την υπόθεση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε να μην με διορίσει για το Παγκόσμιο Κύπελλο, φυσικά είμαι απογοητευμένος γι' αυτό».