Διαιτητής της Premier League καταδικάστηκε σε φυλάκιση αλλά με... αναστολή για παιδική πορνογραφία

Σάλος στην Αγγλία, καθώς ο Ντέιβιντ Κόουτ, άλλοτε διαιτητής της Premier League καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Νότιγχαμ σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών αλλά με διετή αναστολή για παιδική πορνογραφία. Η απόφαση αφορά την κατασκευή και κατοχή άσεμνου βίντεο με ανήλικο, μια υπόθεση που κλόνισε τα θεμέλια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η αστυνομική έρευνα, που είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025, εντόπισε στην κατοχή του 43χρονου άσεμνου βίντεο με ανήλικο, το οποίο έδειχνε ένα 15χρονο αγόρι με σχολική στολή.

Παρά την αρχική του άρνηση, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε πως ο Κόουτ είχε μεταφέρει το επίμαχο υλικό σε ψηφιακές συσκευές του ήδη από τις αρχές του 2020.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο του επέβαλε 150 ώρες υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας, ενώ η PGMOL (η επιτροπή διαιτησίας της Αγγλίας) τον έχει ήδη διαγράψει οριστικά από τους πίνακες της.

Η υπεράσπισή του ισχυρίστηκε πως το περιστατικό συνέβη πριν από έξι χρόνια, σε μια περίοδο έντονης ψυχολογικής πίεσης και εθισμού στην κοκαΐνη, από τον οποίο ο πρώην ρέφερι δηλώνει πλέον απαλλαγμένος εδώ και έντεκα μήνες, ακολουθώντας ειδική ψυχιατρική θεραπεία.