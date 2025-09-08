Διακαής πόθος της Γουλβς ο Μανδάς: Η αγγλική ομάδα ετοιμάζει νέα πρόταση αγοράς στη Λάτσιο

Η Γουλβς επιμένει για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά, με την αγγλική ομάδα να ετοιμάζεται να επανέλθει με νέα πρόταση τον Ιανουάριο για τον Έλληνα τερματοφύλακα, καθώς η Λάτσιο φέρεται να απέρριψε προσφορά ύψους 17.3 εκατομμυρίων ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ιταλική «Corriere dello Sport», ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος βρίσκεται στη σκιά του Ιβάν Προβεντέλ στη Λάτσιο, αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι «λύκοι» φαίνεται πως είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, με τους «λατσιάλι» ωστόσο να αρνούνται την πρόταση που είχαν στα χέρια τους. Το δημοσίευμα τονίζει πως οι Άγγλοι θα επιστρέψουν τον Ιανουάριο, καθώς η Λάτσιο θα μπορούσε να παραχωρήσει τον Έλληνα γκολκίπερ, προκειμένου να αποκτήσει ρευστότητα και να κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού, που θα πλαισιώσει τον Τάτι Καστεγιάνος.

Οι φήμες για Καρέτσα και ο Σάρι

Όπως αναφέρει το «radiosei», οι «μπιανκοτσελέστι» έχουν στη μεταγραφική τους λίστα έναν ακόμα Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 1.74 μ. εξτρέμ, με αξία 20 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt, βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του Μαουρίτσιο Σάρι.

Στη λίστα της Λάτσιο για την επίθεση φέρεται να βρίσκεται και ο 19χρονος Δανός, Άνταμ Νταγκίμ, της Σάλτσμπουργκ, ο οποίος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Βόλφσμπουργκ. Ο διεθνής με την Κ21 της Δανίας έχει παίξει ήδη σε πάνω από 80 παιχνίδια σε Δανία και Αυστρία, αλλά και στο Champions League, ενώ η αξία του εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.