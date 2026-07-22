Διακομματικό «ναι» στην τροπολογία Κεραμέως για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

Σε μια στιγμή σπάνιας πολιτικής σύμπνοιας, η τροπολογία της Νίκης Κεραμέως για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας έλαβε το διακομματικό «ναι».

Κατά τη σχετική ψηφοφορία αργά το βράδυ της Τρίτης (21/7), η ρύθμιση εγκρίθηκε με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και της ΝΙΚΗΣ.

Όσο για την Πλεύση Ελευθερίας, δεν κατέθεσε το σχετικό ψηφοδέλτιο κατά την ψηφοφορία, κάτι που αναμένεται να πράξει τις επόμενες ώρες.

Νωρίτερα, η υπουργός Εργασίας κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει τη ρύθμιση με την οποία όπως είπε, «καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου», εξηγώντας πως με τη διάταξη «χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους».

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο της Δόμνας Μιχαηλίδου για τον «Προσωπικό Βοηθό», αυτό «πέρασε» επί της αρχής του με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ δήλωσαν «παρών» και το ΚΚΕ καταψήφισε. Από την Ολομέλεια εγκρίθηκαν και οι πολυσυζητημένες διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, που περιλαμβάνουν την καθολική απαγόρευση χρήσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις.