Διακοπαναγιώτου: «Έφυγα από το σπίτι μια εβδομάδα γιατί η μητέρα μου πέταξε ένα biker μπουφάν μου»

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου θυμήθηκε στιγμές από την παιδική και εφηβική της ηλικία και μοιράστηκε με την Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσει.

«Ήμουν πάρα πολύ δύσκολο παιδί… έκλαιγα, έδερνα, φώναζα, έβριζα. Ήταν χειρότερο στην εφηβεία, μετά αρχίζει λίγο και καλμάρει όλο το σύστημα σιγά-σιγά» παραδέχθηκε.



Και όταν ρωτήθηκε από την παρουσιάστρια για το πιο extreme που έχει κάνει ως παιδί εξομολογήθηκε: «Έφυγα από το σπίτι μια βδομάδα σε τι ηλικία δε θυμάμαι, γιατί η μητέρα μου, μού πέταξε ένα biker μπουφάν που είχα πάρει, χωρίς να με ρωτήσει. Δεν πρόλαβα να το βάλω, απλώς επειδή το πήρα από second hand και κάπως η μαμά σιχαινόταν…

Εμένα μου άρεσε αυτό το παλιό, τύπου Γαρδέλης μπουφάν, ήταν φανταστικό, ήταν πολύ old school. Και της έλεγε ένας φίλος «πρόσεχε θα γίνει χαμός, δεν την ρώτησες πρώτα, δεν της το είπες...». Και έφυγα μια εβδομάδα από το σπίτι».