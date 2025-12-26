Διακοπές γεμάτες... ΑΕΚ για τον Γιόβιτς: Ο γιός του τραγούδησε τον ύμνο της Ένωσης (video)

Σε ρυθμούς… ΑΕΚ κινείται η οικογένεια του Λούκα Γιόβιτς, ακόμη και στις χριστουγεννιάτικες διακοπές της. Ο Σέρβος φορ μαζί με την σύζυγο του και τα παιδιά τους απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης σε χειμερινό θέρετρο, όμως το «κιτρινόμαυρο» στοιχείο δεν λείπει ούτε στιγμή.

Πρωταγωνιστής, για ακόμη μία φορά, ο μεγάλος γιος του Γιόβιτς, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε γίνει viral στην OPAP Arena προσπαθώντας να μάθει τον ύμνο της Ένωσης. Αυτή τη φορά, όμως, ανέβασε… επίπεδο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media η σύζυγος του ποδοσφαιριστή, ο μικρός τραγουδά με πάθος τον ύμνο της ΑΕΚ μέσα στο ξενοδοχείο, φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ!».