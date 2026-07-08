Διακοπές με μεγάλες εκπτώσεις: Γιατί βουλιάζουν οι τιμές σε Ντουμπάι, Αίγυπτο- Τι ισχύει στην Ελλάδα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων και φέρνει σημαντικές ανατροπές στις τιμές των καλοκαιρινών διακοπών.

Προορισμοί που μέχρι πέρυσι βρίσκονταν στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών, όπως το Ντουμπάι και η Αίγυπτος, προσφέρονται πλέον με μεγάλες εκπτώσεις, την ώρα που η αυξημένη ζήτηση για την Ευρώπη ανεβάζει το κόστος σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία.



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Έως και 25% φθηνότερα τα πακέτα για Ντουμπάι



Η αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε πολλούς ταξιδιώτες να αποφύγουν προορισμούς που βρίσκονται κοντά στη ζώνη των συγκρούσεων ή απαιτούν πτήσεις μέσω του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με στοιχεία της TravelSupermarket που επικαλείται το BBC, τα οικογενειακά πακέτα επτά διανυκτερεύσεων με all inclusive στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι φέτος κατά 25% φθηνότερα σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, ενώ στην Αίγυπτο οι αντίστοιχες διακοπές κοστίζουν 8% λιγότερο.

Αντίστοιχες μειώσεις καταγράφονται και σε άλλους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής:

Μαρόκο: -6,5%

Τυνησία: -2,5%

Τουρκία: -1,6%

Η Ευρώπη γίνεται η ασφαλής επιλογή – αλλά κοστίζει περισσότερο

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη ζήτηση για ευρωπαϊκούς προορισμούς έχει οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις.

Τα οργανωμένα πακέτα διακοπών έχουν αυξηθεί κατά:

5% στην Ελλάδα

4% στην Ισπανία

3% στην Πορτογαλία

Οι ταξιδιώτες προτιμούν να παραμείνουν εντός Ευρώπης, θεωρώντας ότι οι διακοπές τους θα πραγματοποιηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο ρίσκο για απρόβλεπτες ακυρώσεις ή αλλαγές στις πτήσεις.

Ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής



Δεν ήταν λίγοι όσοι άλλαξαν τα σχέδιά τους εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας βρετανικής οικογένειας, η οποία είχε προγραμματίσει διακοπές στο Ντουμπάι, όμως μετά το ξέσπασμα της κρίσης ακύρωσε το ταξίδι, χάνοντας την προκαταβολή της. Τελικά επέλεξε πακέτο all inclusive στο Μεξικό, θεωρώντας το ασφαλέστερη επιλογή.

Παρότι το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέσυρε αργότερα τη σύσταση αποφυγής ταξιδιών προς το Ντουμπάι, εξακολουθεί να επισημαίνει ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει απρόβλεπτη.

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Οι ταξιδιώτες περιορίζουν τη διάρκεια των διακοπών



Οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους έχουν αλλάξει και τις συνήθειες των παραθεριστών.

Εκεί όπου πριν από λίγα χρόνια κυριαρχούσαν οι διακοπές δύο εβδομάδων, πλέον οι περισσότεροι επιλέγουν οκτώ έως δέκα διανυκτερεύσεις, ώστε να περιορίσουν τα έξοδά τους χωρίς να στερηθούν τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε προορισμούς που προσφέρουν καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, όπως το Μαυροβούνιο, η Μάλτα και η Μαδέρα.

Ένα ευχάριστο νέο: Πτώση στις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων



Αν υπάρχει ένας τομέας όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, αυτός είναι η ενοικίαση αυτοκινήτου.

Η αυξημένη διαθεσιμότητα οχημάτων μετά την ομαλοποίηση της παραγωγής αυτοκινήτων και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών έχουν οδηγήσει σε αισθητή μείωση των τιμών, κάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις την ενοικίαση οικονομικότερη ακόμη και από τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.

Η φετινή τουριστική περίοδος αποδεικνύει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τόσο τις επιλογές των ταξιδιωτών όσο και τις τιμές των διακοπών, δημιουργώντας νέους «κερδισμένους» και «χαμένους» στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.