Διακοπές με το κατοικίδιό σου; Η Ελλάδα εγκαινιάζει το «Pet Friendly» σήμα στα ξενοδοχεία

Μια νέα εποχή για τον ελληνικό τουρισμό αλλά και για τους τετράποδους φίλους μας εγκαινιάζει η κυβέρνηση, με τη θεσμοθέτηση του «Σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς τα ζώα συντροφιάς».

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση φέρει τις υπογραφές της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη.

Ποιοτικός τουρισμός και υπεύθυνη φιλοζωία

Στόχος του νέου θεσμού είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας για όσους ταξιδεύουν με τα κατοικίδιά τους, αλλά και η προώθηση της φιλοζωίας και της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς.

Το νέο Σήμα δεν αφορά μόνο κατοικίδια, αλλά και σκύλους βοηθείας, εργασίας ή θεραπείας, αναγνωρίζοντας τον ενεργό ρόλο που μπορούν να έχουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

«Pet rooms» με προδιαγραφές

Για να λάβει ένα κατάλυμα το σήμα, θα πρέπει –μεταξύ άλλων– να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα «pet rooms», στα οποία τα ζώα μπορούν να διαμένουν με τους ιδιοκτήτες τους υπό συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές: δάπεδα, υφάσματα, τάπητες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, όλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τετράποδων φιλοξενουμένων.

Παράλληλα, προβλέπονται κανόνες για τους ιδιοκτήτες των ζώων, όπως η περισυλλογή περιττωμάτων, η τήρηση ωραρίου κοινής ησυχίας και ο υπεύθυνος περίπατος.

Συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις

Η Απόφαση ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις φιλοξενίας να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις του οικείου Δήμου, προωθώντας δράσεις για την υιοθεσία αδέσποτων.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα τα καταλύματα –στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης– να προσφέρουν μέρος των εσόδων τους σε φιλοζωικές οργανώσεις ή καταφύγια ζώων.

Δηλώσεις Κεφαλογιάννη και Σπανάκη

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε: «Για πρώτη φορά δημιουργείται στοχευμένο θεσμικό πλαίσιο παροχής κατάλληλων συνθηκών φιλοξενίας για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς των επισκεπτών. Συνεχίζουμε το έργο της αναβάθμισης της ποιότητας φιλοξενίας για τους επισκέπτες της χώρας μας, προάγοντας ταυτόχρονα τη φιλοζωία. Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας για όλους».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης υπογράμμισε ότι η νέα πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της φιλοζωικής κυβερνητικής πολιτικής που καθιερώθηκε το 2019:

«Η αρχή έγινε με τον ν.4830/2021, που έθεσε το πλαίσιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Πλέον, η χώρα διαθέτει ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό πλαίσιο φιλοζωίας, που εξελίσσεται και εμπλουτίζεται σε συνεργασία με το ζωντανό φιλοζωικό κίνημα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ένα βήμα πιο κοντά σε έναν φιλόξενο –και για τα ζώα– τουρισμό

Με το νέο Σήμα, η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πιο συμπεριληπτικό τουρισμό, όπου η φιλοξενία επεκτείνεται όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στους πιστούς τους φίλους.