Διακοπές σε κάμπινγκ: Ρεκόρ στην ΕΕ το 2025 για τροχόσπιτα και υπαίθριο τουρισμό

Η κατασκήνωση και οι διακοπές με τροχόσπιτα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση στην κατηγορία των ανθρώπων της Γηραιάς Ηπείρου, που «ψηφίζουν»... φύση και ελευθερία!

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το 2025 καταγράφηκαν 413 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην ΕΕ, που αντιστοιχούν στο 13,4% του συνόλου, με σημαντική αύξηση τα τελευταία 10 χρόνια (περισσότερη από άλλες μορφές διαμονής).

Σε σύγκριση με το 2015, οι διανυκτερεύσεις σε αυτούς τους εξωτερικούς χώρους (κάμπινγκ, πάρκα οχημάτων αναψυχής και πάρκα ρυμουλκούμενων) αυξήθηκαν κατά 28,5%, ενώ οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, διακοπές ή άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής αυξήθηκαν κατά 23,4%.



Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η δραστηριότητα είναι έντονα εποχική αφού ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτής της κατηγορίας των διανυκτερεύσεων γίνεται το καλοκαίρι, με κορύφωση τον Αύγουστο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2025, το 67% (277 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) όλων των διανυκτερεύσεων σε αυτά τα καταλύματα συγκεντρώθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. Οι αριθμοί άρχισαν να αυξάνονται τον Μάρτιο, κορυφώθηκαν τον Αύγουστο με 118 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και στη συνέχεια μειώθηκαν σε 40 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο και 15 εκατομμύρια τον Οκτώβριο, κλείνοντας το έτος με σχεδόν 5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τον Δεκέμβριο.

Όσον αφορά τις χώρες, η Γαλλία είναι μακράν η πιο δημοφιλής χώρα για κάμπινγκ, ενώ ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία. Ειδικότερα, η κατασκήνωση και η διανυκτέρευση σε τροχόσπιτα ήταν οι πιο δημοφιλείς τρόποι διακοπών στη Γαλλία, όπου πραγματοποιήθηκαν 154 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε χώρους κατασκήνωσης και πάρκα τροχόσπιτων, που αντιπροσωπεύουν το 37,2% των διανυκτερεύσεων σε αυτά τα καταλύματα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Χωρίς την Ελλάδα η πρώτη 10άδα

Οι διανυκτερεύσεις σε κάμπινγκ και πάρκα τροχόσπιτων ήταν επίσης υψηλές στην Ισπανία (49,8 εκατομμύρια), την Ιταλία (49,1 εκατομμύρια) και τη Γερμανία (45,0 εκατομμύρια). Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στις υπόλοιπες 10 κορυφαίες χώρες της ΕΕ κυμαινόταν μεταξύ 26,8 εκατομμυρίων στην Ολλανδία και 7,1 εκατομμυρίων στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα των δέκα πρώτων χωρών.