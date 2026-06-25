Διακοπές στη Μήλο για τον Φουρνιέ με... Λιόλιου στα ηχεία

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα συνεχίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού να επιλέγει τη Μήλο για στιγμές χαλάρωσης μετά από μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες και τίτλους.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο έμπειρος γκαρντ είχε ζητήσει μέσω των κοινωνικών δικτύων προτάσεις από τους Έλληνες φιλάθλους για τα σημεία που αξίζει να επισκεφθεί στο κυκλαδίτικο νησί. Παραλίες, αξιοθέατα και κρυφές ομορφιές της Μήλου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τον ίδιο να ακολουθεί αρκετές από τις συμβουλές που έλαβε.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Φουρνιέ εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα πάνω σε σκάφος, ζώντας ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τα παρκέ.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα, πάντως, δεν ήταν το ειδυλλιακό τοπίο αλλά η μουσική επιλογή του. Ο Γάλλος άσος χαλάρωνε ακούγοντας δυνατά το τραγούδι «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου, ένα κομμάτι που έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού.

Το συγκεκριμένο τραγούδι συνδέθηκε έντονα με τους πανηγυρισμούς των «ερυθρόλευκων» μετά την κατάκτηση της EuroLeague, καθώς παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι το είχαν μετατρέψει σε... soundtrack της επιτυχημένης σεζόν.