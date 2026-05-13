Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα–Χαλκίδα λόγω φωτιάς – Με λεωφορεία η μεταφορά των επιβατών

Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς κοντά στη γραμμή, μετά από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία του δρομολογίου 1546 (Αθήνα – Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον σταθμό της Οινόης από τις 14:30, ενώ για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που τους μεταφέρουν στον τελικό τους προορισμό.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα – Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη, από όπου οι επιβάτες θα συνεχίσουν με τρένο προς Αθήνα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.