Διακόπηκε για τις 27 Μαΐου η δίκη για τα Τέμπη - Νέες επισκευές στην αίθουσα του δικαστηρίου

Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο λόγος της μεγάλης διακοπής έχει να κάνει με τις εργασίες διαμόρφωσης, που θα γίνουν στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε σήμερα Τρίτη (28/4) με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία, με τους περισσότερους ωστόσο να επιφυλάσσονται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.

Μόλις τρεις ενστάσεις έγιναν σήμερα για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίες στράφηκαν κατά περίπτωση στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο Σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών και στο ελληνικό Δημόσιο.

Στη σημερινή δικάσιμο, ήταν παρόντες πέντε από τους 36 κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. Ελάχιστοι ήταν οι συγγενείς των θυμάτων που βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Όπως ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του δικαστηρίου, «η διαδικασία θα διακοπεί για 30 ημέρες» καθώς θα γίνουν νέες τεχνικές βελτιώσεις στο χώρο.

