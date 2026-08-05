Διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Οινόη - Χαλκίδα λόγω φωτιάς: Με λεωφορεία το δρομολόγιο

Στη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Οινόη-Χαλκίδα προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 13:16 έχει διακοπεί τόσο η κυκλοφορία των τρένων όσο και η ηλεκτροδότηση στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, για λόγους ασφαλείας.

Η αμαξοστοιχία 1547, που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα, ακινητοποιήθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Αγίου Γεωργίου. Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, το τρένο θα ρυμουλκηθεί με εφεδρική μηχανή diesel έως τον σταθμό της Οινόης.

Παράλληλα, λεωφορεία της Hellenic Train κατευθύνονται στην περιοχή, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια στον τελικό προορισμό τους.

Μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, όλα τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα – Οινόη θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία. Ωστόσο, η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα λεωφορεία δεν θα εξυπηρετούν τους σταθμούς Δήλεσι και Αγίου Γεωργίου.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η σιδηροδρομική κυκλοφορία.