Διάκριση ασφάλειας για το NIO firefly

O παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP πραγματοποίησε την πρώτη του τελετή απονομής βραβείων στην Κίνα, αναγνωρίζοντας τα κορυφαία κινεζικά μοντέλα σε θέματα ασφάλειας σε διάφορες κατηγορίες.

Με την εξαιρετική του επίδοση στην ασφάλεια, το firefly ξεχώρισε ανάμεσα σε ανταγωνιστικές κινεζικές μάρκες, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Small Family Car και λαμβάνοντας το βραβείο «Euro NCAP Excellence in Safety Award China».

Το firefly απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια δεν καθορίζεται από το μέγεθος. Μέχρι σήμερα, ανάμεσα σε 168 οχήματα που δοκιμάστηκαν στις αξιολογήσεις Euro NCAP 2023-2025, το firefly έχει επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία προστασίας επιβατών σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Έχει επίσης λάβει βαθμολογία πέντε αστέρων τόσο από το Euro NCAP όσο και από το C-NCAP, καθώς και την κορυφαία αξιολόγηση από το C-IASI, καθιστώντας το firefly το πρώτο μικρό οικογενειακό αυτοκίνητο παγκοσμίως που επιτυγχάνει ένα «triple grand slam» στις αξιολογήσεις ασφάλειας. Αυτή η τελευταία διάκριση εδραιώνει τη θέση του firefly ως το ασφαλέστερο μικρό οικογενειακό αυτοκίνητο τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρώπη.

Βασισμένο στις κορυφαίες τεχνολογίες ασφάλειας της NIO, το firefly έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα «Έξι Διαστάσεων Ασφάλειας», το οποίο περιλαμβάνει την ενεργητική ασφάλεια, την παθητική ασφάλεια, την ασφάλεια μπαταρίας, την υγιεινή & ασφάλεια, την ασφάλεια υλικών, καθώς και την προστασία δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. Με τις προηγμένες και ολοκληρωμένες τεχνολογίες ασφάλειας που διαθέτει, το firefly δεσμεύεται να κατασκευάζει το ασφαλέστερο μικρό αυτοκίνητο για χρήστες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας πλήρη προστασία και επαναπροσδιορίζοντας τα όρια ασφάλειας στα έξυπνα ηλεκτρικά premium μικρά αυτοκίνητα.