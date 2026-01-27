Διάκριση για το 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 2026

Για ακόμη μια χρονιά το 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου συμμετείχε στον πανελλήνιο προκριματικό διαγωνισμό πειραμάτων της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (European Olympiad of Experimental Science – EOES) 2026 που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουάριου στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Αγίων Αναργύρων.

“Οι μαθήτριές μας επέδειξαν συνεργατικότητα, ευφυΐα, γνώση και κατανόηση των απαιτήσεων μιας πρωτότυπης άσκησης αντίληψης και δεξιοτήτων στα πειράματα των Φυσικών Επιστημών και αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι στο πείραμα της Φυσικής βαθμολογήθηκαν με τον τρίτο υψηλότερο βαθμό πανελλαδικά. Στην προετοιμασία τους είχαν συμπαραστάτες και αρωγούς τους καθηγητές και καθηγήτριες κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών) του σχολείου μας που ανέλαβαν εθελοντικά την εκπαίδευσή τους στις πειραματικές διατάξεις και τεχνικές” αναφέρει χαρακτηριστικά το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα για τον διαγωνισμό πειραμάτων της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών που συμμετέχουν τριμελείς ομάδες μαθητών και μαθητριών της Β΄ τάξης, και διαγωνίζονται σε πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που συνδέονται με την καθημερινή εμπειρία.