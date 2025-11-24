Διάκριση για το Αναισθησιολογικό Τμήμα «Ιατρείο Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας» του Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, το Αναισθησιολογικό Τμήμα «Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας» του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου απέσπασε την 2η θέση στην κατηγορία Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Healthcare Business Awards 2025, με τίτλο υποψηφιότητας: «Καινοτόμες Τεχνικές στη Διαχείριση Χρόνιου Πόνου: Εφαρμογή TCPRF, Radiofrequency, Φαρμακευτικής Κάνναβης».

Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για 10η φορά από την Boussias Events, συγκέντρωσε περισσότερα από 450 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπροσώπους φορέων, πανεπιστημίων, επαγγελματίες υγείας και εκπροσώπους του Τύπου. Στην τελετή απονομής παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που παρευρίσκομαι σήμερα στα Healthcare Business Awards 2025, ένα πραγματικό θεσμό ο οποίος ξεχωρίζει τις κύριες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν σκοπό να υπηρετούν τον τομέα της υγείας με τις υπηρεσίες τους. Έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα βραβεία και είναι μεγάλη μου τιμή να παραδώσω κάποια από αυτά στους διακριθέντες».

Η διάκριση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει την πρωτοποριακή εφαρμογή της φαρμακευτικής κάνναβης στην κλινική πρακτική, καθιστώντας το ένα από τα πρώτα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα που αξιοποιούν τα οφέλη της φαρμακευτικής κάνναβης για την διαχείριση του χρόνιου πόνου. Ακόμη, υπογραμμίζει πως η συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική τεκμηρίωση για τα οφέλη της φαρμακευτικής κάνναβης, έχει ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των ιατρών σχετικά με την ένταξη της στο πλάνο τους ενώ παράλληλα ολοένα και περισσότεροι ασθενείς αναζητούν από μόνοι τους τις ιδιότητες της φαρμακευτικής κάνναβης και έπειτα απευθυνόμενοι στο γιατρό τους συζητούν από κοινού, εάν μπορεί να συμβάλλει θετικά στα συμπτώματα της ασθένειας τους.

Ως Tikun Olam Ελλάδος, εκφράζουμε την βαθιά υπερηφάνεια μας για τη διάκριση αυτή, που αναδεικνύει τόσο την καινοτομία και την αριστεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όσο και τη σημαντική συμβολή της φαρμακευτικής κάνναβης σε κλινικό επίπεδο, προσφέροντας νέες δυνατότητες στη διαχείριση συμπτωμάτων του χρόνιου πόνου και στην παρηγορητική φροντίδα των ασθενών.