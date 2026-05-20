Διαλύεται το συγκρότημα πίσω από τη μεγάλη επιτυχία «Barbie Girl» μετά από 30 χρόνια

Οι Aqua, το συγκρότημα που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με το εμβληματικό «Barbie Girl», ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώνουν την πορεία τους ως live μπάντα, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών.

Το συγκρότημα, που αποτελείται από τους René Dif, Lene Nystrøm και Søren Rasted, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι αποφάσισε να «κλείσει αυτό το κεφάλαιο», ύστερα από κοινή πορεία από το 1995, αναφέρει το Euronews.

«Μετά από πολλά απίστευτα χρόνια, αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε το ταξίδι των AQUA ως live μπάντα», ανέφεραν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η μουσική τους διαδρομή τούς χάρισε εμπειρίες και αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πάντα.

Από το «Barbie Girl» στην κορυφή των charts

Οι Aqua σχηματίστηκαν στην Κοπεγχάγη το 1995 και το 1997 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Aquarium», το οποίο περιλάμβανε τη μεγάλη τους επιτυχία «Barbie Girl». Το τραγούδι γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 8 εκατομμύρια αντίτυπα.

Ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα «Doctor Jones» και «Turn Back Time», που επίσης κατέκτησαν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εδραιώνοντας τη θέση του συγκροτήματος στη διεθνή pop σκηνή.

Νομική διαμάχη και νέα γενιά επιρροής

Το 2000, η εταιρεία Mattel είχε κινηθεί νομικά κατά του συγκροτήματος για το «Barbie Girl», υποστηρίζοντας ότι έβλαπτε το brand της. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας το τραγούδι ως επιτρεπτή παρωδία, με τη χαρακτηριστική φράση του δικαστή να μένει στην ιστορία: «The parties are advised to chill».

Το 2023, το τραγούδι επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο, όταν χρησιμοποιήθηκε στο soundtrack της ταινίας Barbie, μέσα από το κομμάτι «Barbie World» των Nicki Minaj και Ice Spice, γνωρίζοντας νέα γενιά ακροατών, ενώ στο YouTube έχει ξεπεράσει τις 1,7 δισ. προβολές.

Οι Aqua αφήνουν πίσω τους περισσότερα από 33 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και μια μουσική κληρονομιά που σημάδεψε τη late ’90s pop κουλτούρα, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο μιας από τις πιο χαρακτηριστικές μπάντες της εποχής.