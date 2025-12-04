Διαμαντίδης και Γιασικεβίτσιους συναντήθηκαν ξανά σε οικογενειακή έξοδο στην Αθήνα

Η παρουσία του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Ελλάδα για το ματς της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό έδωσε την ευκαιρία σε δύο παλιούς συμπαίκτες και πολύ καλούς φίλους να συναντηθούν ξανά. Έτσι, ο Λιθουανός τεχνικός και ο Δημήτρης Διαμαντίδης πέρασαν χρόνο μαζί στην Αθήνα, μακριά από την πίεση του αγώνα που ακολουθεί.

Ο Σάρας, που έχει συνδεθεί έντονα με την Ελλάδα από τα χρόνια που φορούσε την φανέλα του Παναθηναϊκού, δεν παραλείπει σε κάθε επίσκεψη του να βλέπει ανθρώπους με τους οποίους έχει χτίσει ιδιαίτερους δεσμούς.

Η έξοδος αποτέλεσε μια «ανάσα» για τον τεχνικό των Τούρκων, λίγο πριν στραφεί στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για την 14η αγωνιστική της Euroleague (04/12).

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα έχοντας πέντε σερί νίκες και έρχεται στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ με 8 νίκες και 5 ήττες και η αναμέτρηση κρίνεται σημαντική για το μέλλον της διοργάνωσης αφού ο νικητής πρόκειται να προβάρει... την τετράδα.