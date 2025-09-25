Διαμαντοπούλου: «Έγινε κοπτοραπτική στις δηλώσεις μου για Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου»

Διευκρινίσεις αναφορικά με δηλώσεις της σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε κομματική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, θέλησε να δώσει η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, σε εκδήλωση για τα Τέμπη φέρεται να ανέφερε ότι «δεν πρέπει να γίνουμε παρακολούθημα της Καρυστιανού ή της Κωνσταντοπούλου», γεγονός που ξεσήκωσε αντιδράσεις.

Ωστόσο, η ίδια, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για «κοπτοραπτική» στις δηλώσεις της.

«Ενωμένοι δίπλα στην Καρυστιανού»

Για τις αναφορές που της αποδόθηκαν σε Μαρία Καρυστιανού και Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε: «Όπως όλοι οι Έλληνες και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κας Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι Έλληνες και πολίτες. Σε αυτό το θέμα παραμένουμε σχεδόν όλοι ενωμένοι δίπλα της σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια και στη Βουλή και στους θεσμούς και παντού».

Και συνέχισε: «Πάω τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Η κα Καρυστιανού ηγείται μιας προσπάθειας μια κίνηση διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη αυτό που είπα εγώ έξι μέρες πριν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας».



Πρόσθεσε επίσης: «Η ομιλία μου αυτή έγινε πριν από έξι ημέρες, κανένα πρόβλημα δεν είχε υπάρξει για μέρες, χθες ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά site. Το ίδιο γίνεται με την ομιλία του κ. Γερουλάνου επίσης πέντε μέρες πριν στην Πέλλα και επαναφέρεται στη συζήτηση οι δηλώσεις του κ. Δούκα πριν από δέκα μέρες.

Όλα αυτά γίνονται ένα πακέτο και αντί η συζήτηση να γίνεται στο τεράστιο ζήτημα που ήταν εχθές η εξωτερική πολιτική και το θέατρο που παίζεται στο κοινοβούλιο έρχεται όλη η συζήτηση το ΠΑΣΟΚ και αρχίζει η γνωστή φιλοσοφία αν το ΠΑΣΟΚ αντέχει ή δεν αντέχει, τα εσωτερικά του προβλήματα κ.ο.κ.».

Σε ερώτηση αναφορικά με το σε ποιον αποδίδει αυτές τις ενέργειες, απάντησε: «Είναι πολύ εμφανές πια ότι υπάρχει ένας υπερ-εξοπλισμός της ΝΔ στη διακίνηση ειδήσεων και στο πουσάρισμα των ειδήσεων και πως αυτά πακετάρονται».

«Έχουμε πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις»

Σε ερώτηση για το αν αποκλείει το ενδεχόμενο να προέρχεται η αναταραχή μέσα από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Το αποκλείω τελείως».

Ενώ ερωτηθείσα αν συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γερουλάνου είπε: «Έχουμε ένα πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε γρήγορα αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού που είπε και για να το κάνουμε πρέπει να παλέψουμε όλοι και να δουλέψουμε επί της ουσίας, επί του προγράμματος».

Για το πού αποδίδει την αδυναμία να προωθήσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και αν εκτιμά ότι είναι υπονόμευση του αρχηγού του, εξήγησε: «Δεν βλέπω υπονόμευση βλέπω μια συνολική ανάγκη που έχουμε να κινηθούμε σε πολύ σταθερή γραμμή όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια ομοβροντία και μια δυνατότητα και επικοινωνία να μπαίνει στην ουσία των θεμάτων και των ζητημάτων».

«Αποκλείεται να κάνουμε συνασπισμό»

Η Άννα Διαμαντοπούλου απέκλεισε εξάλλου τις προεκλογικές συνεργασίες: «Αποκλείεται να κάνουμε έναν συνασπισμό και αποκλείεται γιατί υπάρχει απόφαση του συνεδρίου, ήταν η γραμμή και η θέση όλων των συνυποψηφίων προεκλογικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτόνομα. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ ήτανε πάντοτε το κόμμα το οποίο ενσωμάτωνε και τις δυνάμεις της Αριστεράς και τις δυνάμεις τις Σοσιαλδημοκρατίας και τις δυνάμεις του Κέντρου ήταν ένας βασικός πυλώνας και αυτό το άνοιγμα και αυτή η πρόσκληση υπάρχει προς όλους. Προς όλους και τους πολίτες και τα στελέχη όχι όμως προσπάθειες οι οποίες έγιναν και στο παρελθόν».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε πει ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ πετύχει τον στόχο του που είναι να είναι πρώτο κόμμα εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμα μας και οι άλλοι θα αποφασίσουν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα και μετά θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και θα δούμε πως θα κινηθούμε γιατί οι άλλοι θα πρέπει να αποφασίσουν, εμείς δεν θα κινηθούμε από τις κόκκινες γραμμές του προγράμματός μας».

«Ο Ερντογάν ακύρωσε για να προωθήσει την ατζέντα του»

Για την ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε: «Η συνάντηση ακυρώθηκε όχι επειδή δεν υπήρχε χρόνος, βρίσκεται χρόνος, ο Ερντογάν στην ομιλία τους στα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούσε να είναι πιο προκλητικός, έθεσε ξανά το θέμα της αναγνώρισης των κατεχόμενων, ουσιαστικά είπε δεν θα κάνετε τίποτα χωρίς εμένα στο Αιγαίο. Ήθελε να πάει στον Τραμπ και να παρουσιάσει ότι έχουμε ήρεμα νερά, όλα είναι λυμένα με την Ελλάδα, έχουμε δικά μας ζητήματα. Η ακύρωση έγινε για να προωθήσει αυτός την δική του ατζέντα».