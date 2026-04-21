«Πρέπει να με βλέπουν»: Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Ελισάβετ ανοίγει για τα 100 της χρόνια

Ακριβώς έναν αιώνα από τη γέννησή της, η βασίλισσα Ελισάβετ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βρετανική μοναρχία, έχοντας ταυτιστεί όσο λίγοι ηγέτες με την αίσθηση του καθήκοντος και της θεσμικής συνέχειας. Η παρουσία της, σταθερή και αθόρυβα επιδραστική, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση της εκατονταετηρίδας την Τρίτη 21 Απριλίου, η βασιλική οικογένεια τιμά τη μνήμη της με μια σειρά εκδηλώσεων υψηλού συμβολισμού.

Μια βασίλισσα-σύμβολο και η παρακαταθήκη της

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ παρέστη μαζί με τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα τη Δευτέρα 20 Απριλίου στα εγκαίνια της έκθεσης «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» η οποία είναι αφιερωμένη στα ρούχα που φορούσε η μακροβιότερη βασίλισσα της Αγγλίας και μητέρα του.

Η επιρροή της παραμένει ισχυρή: σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov, το 81% των ερωτηθέντων διατηρεί θετική άποψη για εκείνη, ποσοστό υψηλότερο από κάθε εν ζωή μέλος της σημερινής βασιλικής οικογένειας.

Μερικά από τα σύνολα που φόρεσε η βασίλισσα Ελισάβετ και εκτίθενται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ / Reuters

Σε ντοκιμαντέρ του BBC που προβλήθηκε την Κυριακή, η βασίλισσα Καμίλα μίλησε με θαυμασμό για την προκάτοχό της: «Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί άνθρωπο με τέτοια αίσθηση καθήκοντος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νεαρή γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. «Δεν υπήρχαν γυναίκες πρωθυπουργοί ή πρόεδροι. Ήταν η μόνη και ουσιαστικά διαμόρφωσε η ίδια τον ρόλο της».

Η Βρετανία τιμά τη μακροβιότερη μονάρχη της

Η έκθεση που φιλοξενείται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, παρουσιάζει περισσότερα από 300 αντικείμενα από την γκαρνταρόμπα της βασίλισσας, από το νυφικό της έως την ενδυμασία που φόρεσε στην εμβληματική της εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Το νυφικό της βασίλισσας Ελισάβετ ' / Reuters

Γνωστή για τα έντονα χρώματα και τα χαρακτηριστικά καπέλα της, η ίδια είχε πει κάποτε με χιούμορ: «Πρέπει να με βλέπουν για να με πιστεύουν».

Σήμερα, ο βασιλιάς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα επισκεφθούν το Βρετανικό Μουσείο για να δουν τα τελικά σχέδια ενός εθνικού μνημείου που θα στηθεί προς τιμήν της, ενώ η πριγκίπισσα Άννα θα εγκαινιάσει τον Κήπο «Queen Elizabeth II» στο Regent’s Park του Λονδίνου.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ με δεξίωση που θα παραθέσουν ο Κάρολος και η Καμίλα, παρουσία εκπροσώπων φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστήριζε η εκλιπούσα βασίλισσα, καθώς και πολιτών που φέτος συμπληρώνουν έναν αιώνα ζωής.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ανεξάρτητου οργανισμού, του Queen Elizabeth Trust, με αρχική χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων λιρών, ο οποίος θα επικεντρώνεται στην αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, με τον βασιλιά να αναλαμβάνει ρόλο προστάτη.