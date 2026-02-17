Διαπραγματεύσεις Ιράν - ΗΠΑ: Η πρόταση για το ουράνιο και η κόκκινη γραμμή του Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εισέρχονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους, με την Τεχεράνη να καταθέτει στο τραπέζι ένα νέο πακέτο προτάσεων. Παρά τη διάθεση για συμβιβασμό, οι αποστάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν χαοτικές, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί τίποτα λιγότερο από την πλήρη αποδόμηση των ιρανικών πυρηνικών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ιρανική αντιπροσωπεία πρότεινε ένα σχέδιο τριών αξόνων που στοχεύει στην άμεση αποκλιμάκωση.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τα επόμενα τρία χρόνια. Προτείνεται η αποστολή του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό, με τη Ρωσία να εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός αποθήκευσης. Ως «τυρί» για τον επιχειρηματία Τραμπ, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ-Ιράν, εφόσον αρθούν οι κυρώσεις.

Το «όχι» στις αμερικανικές απαιτήσεις

Παρά τις παραχωρήσεις, η κόκκινη γραμμή της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει απαραβίαστη με το Ιράν να αρνείται να καταργήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιδιώκει ένα προσωρινό «πάγωμα» που θα της επιτρέψει να διατηρήσει την τεχνογνωσία και τις υποδομές της, κάτι που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επιμένει στο δόγμα της «μέγιστης πίεσης», απαιτώντας πλήρη και οριστική διακοπή κάθε δραστηριότητας εμπλουτισμού. Αυστηρά όρια στο βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων, ένα θέμα που το Ιράν προσπαθεί να κρατήσει εκτός ατζέντας.

Η μάχη για το πετρέλαιο

Το βαθύτερο κίνητρο της Τεχεράνης παραμένει η οικονομία. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν θέσει ως απαράβατο όρο τη σημαντική άρση των κυρώσεων, με επίκεντρο την πρόσβαση στα παγωμένα κεφάλαια από τις πωλήσεις πετρελαίου. Χωρίς την «αιμοδοσία» αυτών των δισεκατομμυρίων, η εσωτερική πίεση στο Ιράν αυξάνεται, καθιστώντας τη συμφωνία επιτακτική, αλλά και τη θέση τους στη Γενεύη εξαιρετικά ευάλωτη.

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από τη Γενεύη είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεχθεί μια «ενδιάμεση λύση» ή αν θα τραβήξει το σχοινί μέχρι τέλους, ρισκάροντας μια πλήρη ρήξη.